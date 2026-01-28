Vali Mustafa Çiftçi'den ÇODEM'e Anlamlı Ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile birlikte Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)'ni ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkezde yürütülen hizmetler ve projeler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı.

Vali Çiftçi, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilendi.

Çocukların her alanda yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Çiftçi, görev yapan personele de özverili çalışmaları için teşekkür etti.

