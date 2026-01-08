Ata Sahne'de Türk Sanat Müziği Konseri — 102 yaşındaki Cevat Öztürk sahnede

Atakum Belediyesi korosu yeni yıla klasik eserlerle başladı

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yılın ilk konserini Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirdi. Şef Volkan Sağlam yönetimindeki koro, geçmişten günümüze klasik Türk müziği eserlerini seslendirerek sanatseverlerin beğenisini topladı.

Konser yoğun katılımla gerçekleşirken, koro ve solo performanslar izleyicilerden övgü aldı. Programın en ilgi çeken anlarından biri ise 102 yaşındaki Cevat Öztürk'ün sahne aldığı bölüm oldu; Öztürk'ün güçlü yorumu seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Nesilleri buluşturan konser, Ata Sahne'de gerçek bir müzik şöleni yaşattı.

Konseri izlemeye gelenler ayrıca merkezdeki kitap kumbarasını ziyaret ederek birer kitap bağışında bulundu. Bu çalışma, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tarafından kentte okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve eğitime destek olmak amacıyla geçen yıl başlatılan kampanyanın bir parçası olarak vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Atakum Belediyesi, kampanya ile kent sınırları içerisindeki çok sayıda okul ve kütüphaneye kitap desteği verdi.

Serhat Türkel, yeni yılda sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Atakum, yıl boyunca gerçekleştirdiği sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri. Etkinliklerimizin sayısını 2026’da artıracağız. Sanatın birleştirici diliyle konuşmaya, kültürel miraslarımızı geniş kitlelere ulaştırmaya yeni yılda da devam edeceğiz Belediyemizin Türk Sanat Müziği Korosu, klasik Türk müziğinin güçlü nağmeleriyle Ata Sahne’de yeni yılın ilk konserini verdi. Halkımızın gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Etkinliğimize katılım gösteren ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum".

