Atakum'da Sömestr: 500+ Çocuk Sanat, Bilim ve Eğlenceyle Buluştu

Atakum'da sömestr tatili etkinlikleri yoğun katılımla tamamlandı

Atakum Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlar kapsamında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlikler Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ile Özgecan Kadın Danışma Merkezinde gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Sanat, dil ve drama atölyeleri

"Tatilde Anılar Biriktiriyoruz" başlıklı etkinlikler serisi İngilizce atölyesiyle başladı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde eğlenceli aktiviteler yaparak yabancı dil becerilerini geliştirdi. Çini atölyesinde ata mirası sanatla tanışan çocuklar kendi tasarımlarını hazırladı; ortaya çıkan eserler büyük beğeni topladı. Drama ve yüz boyama atölyesinde oyunlar ve etkinliklerle keyifli vakit geçirildi, tuval boyama etkinliğinde ise miniklerin hayal gücü renklerle buluştu.

Çevre farkındalığı ve ileri dönüşüm

Programın ikinci haftasında çevre bilinci ön plana çıktı. İleri Dönüşüm Atölyesinde Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri öğrencilere sıfır atığın önemini anlattı. Çocuklar plastik şişe ve kapak gibi atık malzemeleri süs eşyası ve saksıya dönüştürerek hem çevre bilinci kazandı hem de yeni eserler ortaya koydu.

Edebiyat, farkındalık ve film gösterimleri

Masal atölyesinde Türk ve dünya edebiyatının sevilen kahramanlarını canlandıran minik tiyatrocular performanslarıyla alkış aldı. Program; resim baskı atölyesi, tasarım ve beceri çalışmaları ile devam etti. Farkındalık seminerinde akran zorbalığı konusu ele alındı, film gösteriminde ise çocuklar animasyon dünyasına yolculuk yaptı.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi etkinlikleri

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde de çocuklar eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı. "Renklerle Nefes Al" başlıklı yoga atölyesinde nefes egzersizleri ve temel yoga hareketleri uygulandı. Taş tozuyla heykel yapımı atölyesinde öğrenciler hazırladıkları heykel ve bibloları boyayarak sanatsal yeteneklerini sergiledi.

Yetkililerin açıklamaları

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Müdürü Deniz Gömeç, etkinliklere 500’ün üzerinde öğrencinin katıldığını belirterek, yarıyıl tatilinde çocukların eğlenerek öğrenmesini hedeflediklerini ifade etti. Gömeç, Başkan Serhat Türkelin desteğiyle çocuklara yönelik kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini vurguladı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise öğrencilerin tatillerini verimli ve keyifli geçirmesi için özel bir program hazırlandığını belirterek, çocukların sanat, spor ve bilimle iç içe, kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Türkel, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

