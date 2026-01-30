Ailem 2. sezonu Kabataş'ta tanıtıldı — Tekin ve Göktaş katıldı

Ailem dizisinin ikinci sezon tanıtımı Kabataş'ta gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerin akademik, sosyal ile duygusal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek amacıyla hazırlanan "Ailem" dizisinin ikinci sezonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla tanıtıldı.

Tanıtım etkinliği ve katılımcılar

Velivizyon platformu için hazırlanan dizinin ikinci sezon tanıtımı Kabataş Erkek Lisesi’nde yapıldı. Programa Yusuf Tekin, Mahinur Özdemir Göktaş ve dizide yer alan oyuncular katıldı.

Dizinin içeriği ve öğretmen katkısı

İlk sezonda yayımlanan 27 bölüm ile veliler ve öğrencilerden yoğun ilgi gören yapım, yeni sezonda farklı bir hikâye örgüsüyle yoluna devam ediyor. İkinci sezonda ele alınan konular, yaklaşık 1500 öğretmenin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenerek senaryo sürecine dahil edildi. Bu yaklaşım; okul-aile iş birliğini güçlendiren, sorumluluk bilincini pekiştiren ve toplumsal değerleri öne çıkaran hikâyelerin eğitimcilerin rehberliğinde izleyiciyle buluşmasını hedefliyor.

Dizinin ikinci sezonu 13 bölüm olarak planlandı. Slogan ise: "Kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan yeni nesiller için".

Bakanların değerlendirmeleri

Yusuf Tekin tanıtımda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sanatı önemli bir enstrüman olarak gördüklerini ve toplumda dönüştürücü, birleştirici bir rol üstlenmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Tekin, dizinin öğretmen talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek eğitim sürecinde ailelerin rolüne dikkat çekti ve projenin geçmişi hakkında şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl 27 bölüm kısa dizi olarak, mini dizi olarak yayınlandı. 130 milyon adet görüntülendi, bu diziler izlendi. Sonra öğretmen arkadaşlarımızın talepleri ve katkılarıyla senaryo revize edildi ve ikinci dönem, ikinci sezonu çekelim dedik..."

Mahinur Özdemir Göktaş ise, dizinin toplumun tüm kesimlerine hitap eden, farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir eser olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti: "Burada çok değerli sanatçılarımızın birbirinden değerli katkısıyla çok başarılı bir eser ortaya çıktı. Bir yandan ailenin eğitim üzerinde, okul üzerinde çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz."

Tanıtım, eğitim ve aile iş birliğini merkeze alan yapımın ikinci sezonuyla hedeflenen etkiyi güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

