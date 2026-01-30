Ailem 2. sezonu Kabataş'ta tanıtıldı — Tekin ve Göktaş katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılımıyla 'Ailem' dizisinin ikinci sezonu Kabataş'ta tanıtıldı; 13 bölümlük sezon, 1500 öğretmenin katkısıyla hazırlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:29
Ailem 2. sezonu Kabataş'ta tanıtıldı — Tekin ve Göktaş katıldı

Ailem dizisinin ikinci sezon tanıtımı Kabataş'ta gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerin akademik, sosyal ile duygusal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek amacıyla hazırlanan "Ailem" dizisinin ikinci sezonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla tanıtıldı.

Tanıtım etkinliği ve katılımcılar

Velivizyon platformu için hazırlanan dizinin ikinci sezon tanıtımı Kabataş Erkek Lisesi’nde yapıldı. Programa Yusuf Tekin, Mahinur Özdemir Göktaş ve dizide yer alan oyuncular katıldı.

Dizinin içeriği ve öğretmen katkısı

İlk sezonda yayımlanan 27 bölüm ile veliler ve öğrencilerden yoğun ilgi gören yapım, yeni sezonda farklı bir hikâye örgüsüyle yoluna devam ediyor. İkinci sezonda ele alınan konular, yaklaşık 1500 öğretmenin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenerek senaryo sürecine dahil edildi. Bu yaklaşım; okul-aile iş birliğini güçlendiren, sorumluluk bilincini pekiştiren ve toplumsal değerleri öne çıkaran hikâyelerin eğitimcilerin rehberliğinde izleyiciyle buluşmasını hedefliyor.

Dizinin ikinci sezonu 13 bölüm olarak planlandı. Slogan ise: "Kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan yeni nesiller için".

Bakanların değerlendirmeleri

Yusuf Tekin tanıtımda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sanatı önemli bir enstrüman olarak gördüklerini ve toplumda dönüştürücü, birleştirici bir rol üstlenmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Tekin, dizinin öğretmen talepleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek eğitim sürecinde ailelerin rolüne dikkat çekti ve projenin geçmişi hakkında şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl 27 bölüm kısa dizi olarak, mini dizi olarak yayınlandı. 130 milyon adet görüntülendi, bu diziler izlendi. Sonra öğretmen arkadaşlarımızın talepleri ve katkılarıyla senaryo revize edildi ve ikinci dönem, ikinci sezonu çekelim dedik..."

Mahinur Özdemir Göktaş ise, dizinin toplumun tüm kesimlerine hitap eden, farkındalık oluşturmayı amaçlayan önemli bir eser olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti: "Burada çok değerli sanatçılarımızın birbirinden değerli katkısıyla çok başarılı bir eser ortaya çıktı. Bir yandan ailenin eğitim üzerinde, okul üzerinde çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimi üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz."

Tanıtım, eğitim ve aile iş birliğini merkeze alan yapımın ikinci sezonuyla hedeflenen etkiyi güçlendirme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ VE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ VE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN "AİLEM" DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU, MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN VE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN KATILIMIYLA TANITILDI.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ VE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Aileyi değersiz kılan programlardan vatandaş çok şikayetçi
2
Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Sinema Gösterimi
3
Muğla'da Engelleri Sanatla Aşan Seramik Atölyesi
4
Kütahya'da Esat Anık'a 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluşması
5
James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029
6
Barış Manço Anılıyor: Menteşe Belediye Korosu 17 Eserle Sahne Alıyor
7
Yenişehir Yarhisar'da 'Oba Pansiyon' — Kıl Çadırlarla Osmanlı Dokusunda Turizm

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları