Kütahya'da Esat Anık'a 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluşması

Kütahya'da Esat Anık için "Saygı Gecesi" düzenlendi

Kütahya Belediyesi tarafından, şehrin kültür ve edebiyat hayatına uzun yıllardır emek veren şair ve yazar Esat Anık adına "Saygı Gecesi" düzenlendi. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Şiir ve müzik bir arada

Gecede, Esat Anık’ın kaleme aldığı şiirler okundu; bestelenmiş eserleri ise Kütahya Belediyesi bünyesindeki Kültür Sanat Akademisi Orkestrası icra etti. Dinleyiciler şiir ve müziğin iç içe geçtiği programdan memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Kahveci'nin vurguları

Etkinlikte konuşan Eyüp Kahveci, sanatın şehirler için önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bir şehri yaşatan; o şehrin hafızası, sesi, duygusu ve ruhudur. Bu ruhu diri tutanlar da kelimeleriyle, mısralarıyla bizlere yol gösteren sanatçılarımızdır".

Kahveci, Esat Anık’ı Esadi mahlasıyla anarak, Anık’ın kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir gönül insanı olduğunu belirtti. Anık’ın çocuk yaşta başladığı edebiyat yolculuğunu ömrü boyunca aynı samimiyet ve inançla sürdürdüğünü, şiirlerindeki tasavvufi derinlik ve aşıklık geleneğindeki güçlü duruşun altını çizdi.

Başkan Kahveci, etkinliğin önemini özetlerken "Hayattayken sanatçısına kıymet veren bir şehir olmak Kütahya’mıza yakışandır" ifadelerini kullandı.

Kültür hayatına katkılar ve teşekkür

Kahveci, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Kütahya İl Temsilciliği ve Dünya Ozanlar Ocağı Kütahya İl Başkanlığı gibi görevlerle kültür hayatına katkı sunan Esat Anık’a teşekkür etti. Başkan, Anık’ın genç kalemlere açtığı yollar ve edebiyata sunduğu emeklerden dolayı şükranlarını dile getirdi.

Sanatseverler gecede sunulan şiir ve müzik programından duydukları memnuniyeti ifade etti; etkinlik, Kütahya’nın kültürel hafızasını canlı tutma çabalarının önemli bir örneği olarak kayda geçti.

