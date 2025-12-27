DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Kütahya'da Esat Anık'a 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluşması

Kütahya Belediyesi, şair-yazar Esat Anık onuruna 'Saygı Gecesi' düzenledi; şiirler seslendirildi, Kültür Sanat Akademisi Orkestrası eserleri icra etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:37
Kütahya'da Esat Anık'a 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluşması

Kütahya'da Esat Anık için "Saygı Gecesi" düzenlendi

Kütahya Belediyesi tarafından, şehrin kültür ve edebiyat hayatına uzun yıllardır emek veren şair ve yazar Esat Anık adına "Saygı Gecesi" düzenlendi. Programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Şiir ve müzik bir arada

Gecede, Esat Anık’ın kaleme aldığı şiirler okundu; bestelenmiş eserleri ise Kütahya Belediyesi bünyesindeki Kültür Sanat Akademisi Orkestrası icra etti. Dinleyiciler şiir ve müziğin iç içe geçtiği programdan memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Kahveci'nin vurguları

Etkinlikte konuşan Eyüp Kahveci, sanatın şehirler için önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bir şehri yaşatan; o şehrin hafızası, sesi, duygusu ve ruhudur. Bu ruhu diri tutanlar da kelimeleriyle, mısralarıyla bizlere yol gösteren sanatçılarımızdır".

Kahveci, Esat Anık’ı Esadi mahlasıyla anarak, Anık’ın kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir gönül insanı olduğunu belirtti. Anık’ın çocuk yaşta başladığı edebiyat yolculuğunu ömrü boyunca aynı samimiyet ve inançla sürdürdüğünü, şiirlerindeki tasavvufi derinlik ve aşıklık geleneğindeki güçlü duruşun altını çizdi.

Başkan Kahveci, etkinliğin önemini özetlerken "Hayattayken sanatçısına kıymet veren bir şehir olmak Kütahya’mıza yakışandır" ifadelerini kullandı.

Kültür hayatına katkılar ve teşekkür

Kahveci, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Kütahya İl Temsilciliği ve Dünya Ozanlar Ocağı Kütahya İl Başkanlığı gibi görevlerle kültür hayatına katkı sunan Esat Anık’a teşekkür etti. Başkan, Anık’ın genç kalemlere açtığı yollar ve edebiyata sunduğu emeklerden dolayı şükranlarını dile getirdi.

Sanatseverler gecede sunulan şiir ve müzik programından duydukları memnuniyeti ifade etti; etkinlik, Kütahya’nın kültürel hafızasını canlı tutma çabalarının önemli bir örneği olarak kayda geçti.

Kütahya'da şair ve yazar Esat Anık için 'Saygı Gecesi' düzenlendi

Kütahya'da şair ve yazar Esat Anık için 'Saygı Gecesi' düzenlendi

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’un Gençlik Projesi Avrupa’ya Taştı: 'Share, Change, Improve' Başladı
2
Sinop Üniversitesi'nde Özbek Pilavı ve Balkan Helvası Bir Arada
3
Eskişehir'de Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ’HAYAL’in Sesleri’ Konseri
4
Toygar Işıklı Dizi Müzikleri Kocaeli'de — Oda Orkestrası 29 Aralık'ta
5
Aşık Murat Çobanoğlu Parkı Altındağ'da Açıldı — Muratpaşa Belediyesi
6
Başkan Büyükkılıç: Kayseri’nin Kültürünü ve Gençlerini Öne Çıkarıyoruz
7
Kütahya'da Esat Anık için 'Saygı Gecesi' — Şiir ve Müzik Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti