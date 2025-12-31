Muğla'da Engelleri Sanatla Aşan Seramik Atölyesi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Seramik Obje Boyama Atölyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, renkli ve sıcak görüntülere sahne oldu.

Atölyede Neler Yapıldı?

Atölyede bir araya gelen özel bireyler, seramik objeleri diledikleri renklerle boyayarak duygularını ve hayallerini ifade etti. Katılımcılar, engelsiz bir ortamda fırçalarıyla hem keyifli vakit geçirdi hem de yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Sergi ve Kapanış

Çalışma sonunda, katılımcıların emekleriyle şekillenen seramik objeler ziyaretçilere ve izleyicilere sunuldu. Etkinlik, ortaya çıkan eserlerin beğeni toplaması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ENGELSİZ YÜREKLER SERAMİKTE BULUŞTU