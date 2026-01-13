Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in başrolünde yer alan 'Jekyll ve Hyde Müzikali', Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve çeşitli illerde sanatseverlerle buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından sahneye uyarlanan eser, Dr. Henry Jekyll’ın insan doğasındaki iyi ve kötüyü birbirinden ayırma çabasını ve bu süreçte ortaya çıkan karanlık tarafı Mr. Hyde ile olan mücadelesini konu alıyor.

Gotik atmosferi ve müzikleriyle dikkat çeken yapım, İstanbul’un ardından Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana sahnelerinde izlenebilecek. Turne biletleri, etkinlik platformu Biletinial üzerinden temin edilebilecek.

İstanbul Gösterimleri

Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu: 6 ve 14 Mart, 12 ve 26 Nisan

Bostancı Gösteri Merkezi: 7 Mart ve 5 Nisan

Anadolu Turnesi Takvimi

25 Nisan: Ankara ATO Congresium (20.30)

19 Mayıs: Antalya Açıkhava Tiyatrosu (21.00)

18 Haziran: Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi (20.30)

19 Haziran: Gaziantep GAÜN Mavera KSM (21.00)

20 Haziran: Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu (21.00)

