Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde

Hayko Cepkin’in başrolündeki 'Jekyll ve Hyde Müzikali' İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana'da sahnelenecek. Biletler Biletinial’den temin edilebilir.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:17
Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde

Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in başrolünde yer alan 'Jekyll ve Hyde Müzikali', Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve çeşitli illerde sanatseverlerle buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından sahneye uyarlanan eser, Dr. Henry Jekyll’ın insan doğasındaki iyi ve kötüyü birbirinden ayırma çabasını ve bu süreçte ortaya çıkan karanlık tarafı Mr. Hyde ile olan mücadelesini konu alıyor.

Gotik atmosferi ve müzikleriyle dikkat çeken yapım, İstanbul’un ardından Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana sahnelerinde izlenebilecek. Turne biletleri, etkinlik platformu Biletinial üzerinden temin edilebilecek.

İstanbul Gösterimleri

Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu: 6 ve 14 Mart, 12 ve 26 Nisan

Bostancı Gösteri Merkezi: 7 Mart ve 5 Nisan

Anadolu Turnesi Takvimi

25 Nisan: Ankara ATO Congresium (20.30)

19 Mayıs: Antalya Açıkhava Tiyatrosu (21.00)

18 Haziran: Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi (20.30)

19 Haziran: Gaziantep GAÜN Mavera KSM (21.00)

20 Haziran: Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu (21.00)

ROCK MÜZİK SANATÇISI HAYKO CEPKİN'İN BAŞROLÜNDE YER ALDIĞI "JEKYLL VE HYDE MÜZİKALİ", TÜRKİYE...

ROCK MÜZİK SANATÇISI HAYKO CEPKİN'İN BAŞROLÜNDE YER ALDIĞI "JEKYLL VE HYDE MÜZİKALİ", TÜRKİYE TURNESİ KAPSAMINDA İSTANBUL VE ANADOLU'NUN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de ‘Kestanenin Hikayesi - Yeşil Vatan’ın Sesi’ Yarışması Ödülleri Verildi
2
Kocaeli Şehir Tiyatroları 2025'te 70 Bin 769 Seyirciye Ulaştı
3
Hayko Cepkin’li Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye Turnesinde
4
Rize'de 'Anne Reçeteleri ile Türk Mutfağı' Yarışması
5
RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, Bakan Ersoy ile Yayıncılığın Geleceğini Görüştü
6
Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nden Yeni Yılın İlk Suluboya Sergisi
7
Yüreğin Nuru: Çankaya Üniversitesi'nin Nallıhan İpek İğne Oyası Sergisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları