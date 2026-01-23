ETÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Derya Coşkun’dan Ortaçağ İran’ına Işık Tutan İki Yeni Kitap

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Derya Coşkunun, Ortaçağ İran coğrafyasındaki yerel hanedanlıkları mercek altına alan iki yeni kitabı okuyucuyla buluştu. Çalışmalar, siyaset tarihinin ötesine geçerek sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları da merkeze alıyor.

Taberistan Melikleri Bâvendîler (44-749 / 665-1349)

“Taberistan Melikleri Bâvendîler (44-749 / 665-1349)” adlı eserde, coğrafî yapısı nedeniyle merkezi otoritenin nüfuz etmekte zorlandığı Taberistan bölgesinin tarihsel serüveni ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Bâvendîler’in Sâsânîlerden başlayıp Selçuklular ve Moğollar dönemine uzanan uzun hâkimiyet süreci; askerî stratejiler, diplomatik ilişkiler ve pragmatik siyaset anlayışı çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kitapta ayrıca Fârim, Sârî ve Âmül gibi şehirlerin ilim, ticaret ve şehircilik açısından bölgesel merkez hâline geliş süreçleri de inceleniyor.

Herât’tan Yükselen Işık: Kert Hanedanı (643-791 / 1245-1389)

Coşkun’un ikinci eseri “Herât’tan Yükselen Işık: Kert Hanedanı (643-791 / 1245-1389)” ise Herât merkezli Kert Hanedanının tarih sahnesindeki rolüne odaklanıyor. Gurîler döneminden Moğol hâkimiyetine uzanan süreçte Kert meliklerinin siyasî mücadeleleri, İlhanlılar ve Çağataylılar arasındaki denge politikaları ve bağımsızlık girişimleri detaylarıyla ele alınmış.

Eserde, Herât’ın yalnızca bir idare merkezi olmaktan öte, kültür ve imar faaliyetleriyle öne çıkan bir şehir hâline gelmesinde Kertler’in katkıları da vurgulanıyor.

Her iki kitapta da klasik tarih anlatısının ötesine geçilerek, bölgesel güçlerin uzun süre ayakta kalmasını sağlayan sosyal yapı, ekonomik dinamikler ve kültürel üretim süreçleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar, Ortaçağ İran tarihi ve yerel hanedanlıklar üzerine çalışan araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

