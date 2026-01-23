Doç. Dr. Derya Coşkun’dan Ortaçağ İran’ına Işık Tutan İki Yeni Kitap

ETÜ’lü Doç. Dr. Derya Coşkun’un Taberistan Melikleri Bâvendîler ve Kert Hanedanı’nı konu alan iki akademik çalışması yayımlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:38
Doç. Dr. Derya Coşkun’dan Ortaçağ İran’ına Işık Tutan İki Yeni Kitap

ETÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Derya Coşkun’dan Ortaçağ İran’ına Işık Tutan İki Yeni Kitap

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Derya Coşkunun, Ortaçağ İran coğrafyasındaki yerel hanedanlıkları mercek altına alan iki yeni kitabı okuyucuyla buluştu. Çalışmalar, siyaset tarihinin ötesine geçerek sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları da merkeze alıyor.

Taberistan Melikleri Bâvendîler (44-749 / 665-1349)

Taberistan Melikleri Bâvendîler (44-749 / 665-1349)” adlı eserde, coğrafî yapısı nedeniyle merkezi otoritenin nüfuz etmekte zorlandığı Taberistan bölgesinin tarihsel serüveni ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Bâvendîler’in Sâsânîlerden başlayıp Selçuklular ve Moğollar dönemine uzanan uzun hâkimiyet süreci; askerî stratejiler, diplomatik ilişkiler ve pragmatik siyaset anlayışı çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kitapta ayrıca Fârim, Sârî ve Âmül gibi şehirlerin ilim, ticaret ve şehircilik açısından bölgesel merkez hâline geliş süreçleri de inceleniyor.

Herât’tan Yükselen Işık: Kert Hanedanı (643-791 / 1245-1389)

Coşkun’un ikinci eseri “Herât’tan Yükselen Işık: Kert Hanedanı (643-791 / 1245-1389)” ise Herât merkezli Kert Hanedanının tarih sahnesindeki rolüne odaklanıyor. Gurîler döneminden Moğol hâkimiyetine uzanan süreçte Kert meliklerinin siyasî mücadeleleri, İlhanlılar ve Çağataylılar arasındaki denge politikaları ve bağımsızlık girişimleri detaylarıyla ele alınmış.

Eserde, Herât’ın yalnızca bir idare merkezi olmaktan öte, kültür ve imar faaliyetleriyle öne çıkan bir şehir hâline gelmesinde Kertler’in katkıları da vurgulanıyor.

Her iki kitapta da klasik tarih anlatısının ötesine geçilerek, bölgesel güçlerin uzun süre ayakta kalmasını sağlayan sosyal yapı, ekonomik dinamikler ve kültürel üretim süreçleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar, Ortaçağ İran tarihi ve yerel hanedanlıklar üzerine çalışan araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. DERYA...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. DERYA COŞKUN’UN, TABERİSTAN MELİKLERİ BÂVENDÎLER İLE HERÂT MERKEZLİ KERT HANEDANI’NI KONU ALAN İKİ KAPSAMLI AKADEMİK ÇALIŞMASI YAYIMLANDI.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. DERYA...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Ortaokul Öğrencilerine 'Çanakkale' Yarışması: Resim, Şiir, Hikâye
2
Sancaktepe'de 'Gerçek Hikâyeler' Paneli: Fotoğrafçılıkta Deneyim ve Eğitim
3
Düzceli Yazar İlhan Akın Londra'da Yayınevi Kurdu
4
Doç. Dr. Derya Coşkun’dan Ortaçağ İran’ına Işık Tutan İki Yeni Kitap
5
Sakarya'da 'Carmen' Alkış Topladı
6
Kırşehir'de Trikopis’in Esir Tutulduğu Hükümet Konağı Fotoğrafı Ortaya Çıktı
7
Kırşehir'de Eski Yapılar Envanteri: Abdülhamit Han Dönemi Hükümet Konağı Fotoğrafı Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları