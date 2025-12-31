DOLAR
Atatürk Üniversitesi'nde Çok Sesli İlahi ve Tasavvuf Konseri

Atatürk Üniversitesi Konservatuvarı'nın çok sesli ilahi ve tasavvuf konseri, öğrencilerin performansları ve 2025 Londra birinciliğiyle Oditoryum'da büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:12
Atatürk Üniversitesi'nde Çok Sesli İlahi ve Tasavvuf Konseri

Atatürk Üniversitesi'nde Çok Sesli İlahi ve Tasavvuf Konseri

Konservatuvardan manevi ve sanatsal buluşma

Atatürk Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen konser etkinlikleri kapsamında, çok sesli ilahi ve tasavvuf musikisi konseri sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Atatürk Üniversitesi Konservatuvar Kurucu Müdürü ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Konser, konservatuvar fakültesi öğrencileri tarafından titizlikle hazırlandı.

Programda sahne alan öğrencilerin yorumları, konserin manevi atmosferi ve yüksek sanat kalitesiyle izleyicilerden tam not aldı. Özellikle 2025 yılı Şubat ayında Londra’da düzenlenen Kingdom Art Stars yarışmasında dünya birinciliği kazanan Atatürk Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin yer aldığı tasavvuf musikisi bölümü büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, birbirinden güzel ilahileri günümüze uyarlayarak seslendirdi; salonu dolduran katılımcılar zaman zaman söylenen ilahilere eşlik etti ve performanslar sık sık alkışlarla karşılandı.

Gece boyunca izleyiciler hem manevi hem de sanatsal bir yolculuk yaşadı. Konser sonunda salonu dolduran katılımcılar, emeği geçen akademisyen ve öğrencileri ayakta alkışlayarak teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

