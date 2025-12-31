Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Üretim ve Başarı Vurgusu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Vali Coşkun’un açıklaması

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2026 yılının kent, ülke ve insanlık için hayırlı olmasını diledi. Vali Coşkun, yeni yılın üretim ve başarı odaklı geçeceğine inandıklarını belirterek birlik, beraberlik ve kararlılık mesajı verdi.

"Ege’nin incisi Denizli’mizde sizlerle yepyeni bir yılı umutlarımız ve hedeflerimiz ile karşılayacak olmanın sevinci ve heyecanı içindeyim. 2026 yılının ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Zamanın kıymetini bilmenin, hayatın kıymetini bilmek olduğunun bilinciyle takvim yaprakları yeni bir yılı karşılarken vaktimizi değerli işlere ayırmalı, zamanın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstermeliyiz. Başladığımız her işte başarıya ulaşmanın temel anahtarı; her anın, doğru kullanıldığında berekete ve kalıcı kazanımlara dönüşeceğini unutmamaktır. Ancak bu anlayışla bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakabiliriz. Tarihi birikimimiz, kültürel mirasımız ve bizi biz yapan değerlerimizin ışığında yeni yılın; gelişmenin, üretmenin ve başarıların yılı olacağına yürekten inanıyorum. Devletimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinden aldığı güçle; 2026 yılında da bölgesel huzurun tesisi için insanlık vicdanının sesi olmaya devam edecektir. En büyük gayemiz, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlerin son bulmasıdır. Yeni yılın birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin yıldızının parlayacağı bir yıl olmasını; tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Denizli’mizi daha ileriye taşıma azim ve kararlılığıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, uyum içinde en iyisini başarmak için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Valiliğimizce, vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek görev başındaki tüm personelimize kolaylıklar diliyor; bütün Denizlili hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Vali Coşkun, mesajında zamanın değerine vurgu yaparak her anın doğru kullanıldığında kalıcı kazanımlara dönüşeceğini hatırlattı ve Denizli’yi daha ileri taşımak için kurumlarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

