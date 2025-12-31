Aydın Gençlik Merkezi'nden ADÜ Genç Ofis'te Yıl Sonu Resim Atölyesi

Gençlerin yoğun katılımıyla keyifli ve yaratıcı bir etkinlik

Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yılın son resim atölyesi, ADÜ Genç Ofis'te bir araya gelen gençlerin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, hem eğlendi hem de kendilerini sanatsal açıdan geliştirme fırsatı buldu.

Gençlerin boş zamanlarını verimli kullanmalarını hedefleyen merkez, il genelinde faaliyetlerini sürdürürken gençlerin eğitim ve sportif gelişimine katkı sağlayan hizmetler sunuyor. Bu kapsamda sunulan ücretsiz etkinlikler arasında hızlı okuma, robotik kodlama, dene-yap atölyeleri, sanat, müzik ve spor gibi çok çeşitli eğitimler yer alıyor.

Atölye organizatörleri, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti ve yeni etkinliklerde yeniden buluşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Aydın Gençlik Merkezi ile gerçekleştirilen atölye, gençlerin sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını teşvik eden çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

