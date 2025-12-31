DOLAR
İş Sanat'ta Parlayan Yıldızlar: Genç Müzisyenler 12 Ocak 2026'da Sahne Alıyor

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri, 12 Ocak 2026'da Ege Gündüz ve Doğa Karahan'ı İş Kuleleri Salonu'nda ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:43
İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da genç müzisyenlere destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor. Seri, yetenekli genç sanatçılara sektörde görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

Konser Detayları

Tarih: 12 Ocak 2026 — Saat: 20.30

Mekan: İş Kuleleri Salonu

Solistler: Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel)

Gündüz’ün repertuvarında Eugène Bozza, Sven-David Sandström, Jean-Baptiste Galliard, Jean-Joseph Barat ve Arthur Pryor’un eserleri yer alırken; Karahan ise Niccolò Paganini, Claude Debussy ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirecek.

