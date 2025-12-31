İş Sanat'ta Parlayan Yıldızlar: Genç Müzisyenler 12 Ocak 2026'da Sahne Alıyor

İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da genç müzisyenlere destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor. Seri, yetenekli genç sanatçılara sektörde görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

Konser Detayları

Tarih: 12 Ocak 2026 — Saat: 20.30

Mekan: İş Kuleleri Salonu

Solistler: Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel)

Gündüz’ün repertuvarında Eugène Bozza, Sven-David Sandström, Jean-Baptiste Galliard, Jean-Joseph Barat ve Arthur Pryor’un eserleri yer alırken; Karahan ise Niccolò Paganini, Claude Debussy ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirecek.

İŞ SANAT’IN PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİNDE GENÇ MÜZİSYENLER YENİ YILDA DA SAHNE ALACAK.