Beyağaç'ta Dev Kar Küresiyle Yılbaşı Hatırası

Beyağaç Belediyesi, vatandaşların yılbaşı anılarını renkli görüntülerle ölümsüzleştirmesi için Beyağaç Çarşı Meydanı'na dev kar küresi yerleştirdi.

Ortak çalışma ve halkın ilgisi

Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi'nin ortak çabasıyla hayata geçirildi. Vatandaşlar kar küresinin içine girip fotoğraf çekerek yılbaşı hatıralarını renkli karelerle ölümsüzleştirdi. Dev kar küresi, Beyağaçlılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkanın yeni yıl mesajı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, tüm vatandaşların 2026 yılının sağlık ve mutlulukla geçmesini temenni ederek yayımladığı yeni yıl mesajında şunları söyledi:

"Beyağaç meydanındaki kar küremiz misafirlerini ağırlıyor. Yeni yıla Beyağaç’tan sevgiyle, umutla bakıyoruz. İlçemize her zaman destek olan, iyi günde de zor günde de yanımızda duran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na hemşehrilerim adına gönülden teşekkür ediyorum. 2026’nın; sağlık, huzur ve yüzümüzü güldüren güzel anlarla dolu bir yıl olmasını diliyorum"

