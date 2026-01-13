Başkan Ekim'den Akçaabat'ta Üreten Kadınlara Destek

Zifin Kadın Derneği'nin 'Üretici Kadınların Kalandar Satış Etkinliği' iki gün sürdü; Başkan Ekim, kadın üreticilere ekonomik ve kültürel destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:45
Zifin Kadın Derneği'nin 'Üretici Kadınların Kalandar Satış Etkinliği' halkın beğenisine sunuldu

Zifin Kadın Derneği tarafından düzenlenen Üretici Kadınların Kalandar Satış Etkinliği, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün boyunca sürdü. Etkinlik, kadın emeğini görünür kılmak ve üretici kadınları destekleyerek yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Evde üretim yapan kadınlardan yerel girişimcilere kadar çok sayıda üretici, stantlarda el yapımı ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlikte Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin, üretici kadınlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Etkinlik programı kapsamında tasavvuf yazarı ve fikir adamı İncilay Kalaycı için bir imza günü düzenlendi. Kalaycı’nın imzaladığı kitaplardan elde edilen gelirin dernek aracılığıyla çocuklar yararına kullanılacağı açıklandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımızın üretime katılması, kendi emeğini ekonomiye dönüştürmesi ve kültürel değerlerimizi yaşatması bizler için çok kıymetlidir. Kalandar geleneğimizin bu kez kadın emeğiyle buluşması hem kültürel hem de ekonomik açıdan önemli bir adımdır. Kadın girişimcilerimizin yanında olmayı sürdürecek, bu tür etkinliklerin çoğalmasını destekleyeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum".

Etkinlik, hem kültürel mirası yaşatan hem de kadın girişimcilerin görünürlüğünü artıran bir platform olarak değerlendirildi; organizasyonu düzenleyen dernek ve katılımcılar, benzer etkinliklerin yaygınlaşması için çağrı yaptı.

