DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

11. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu şiir yarışmasında 56 şair yarıştı; birincilik Ömer Ali Şimşek’in oldu, ödüller Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:54
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceler Açıklandı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin Konulu Şiir Yarışması sonuçlandı. Erdemli Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra farklı illerden toplam 56 şair katıldı.

Kazananlar

Birincilik: Ömer Ali Şimşek — Mersin Güzellemesi

İkincilik: Durmuş Kaya — Mersin Destanı

Üçüncülük: Hülya Çapar — Tarihe Destan Yazdık

İlk On: Mehmet İbiş (Karboğazı Destanı), Yusuf Öz (3 Ocak Destanı), Ersin Aydın (Kurtuluşun Kalesi), Abdullah Coşkun (3 Ocak’ta Yanan Hürriyet Meşalesi), Mehmet Boz (3 Ocağa Giden Yol) ve Yakup Gümüş (Kanla Yazılan Destan).

Ödül Töreni ve Mesajlar

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren şairlere kitap seti ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Ödüller, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve davetliler tarafından verildi.

Başkan Kara, Mersin’in kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalara değinerek, 3 Ocak’ın önemini vurguladı: 3 Ocak, Mersin’in bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu anlamlı günü şiirle, sanatla yaşatmak bizim için çok kıymetli. Yarışmaya katılan ve emeği geçen tüm şairlerimizi yürekten kutluyorum.

Tören, dereceye girenlerin ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BU YIL 11'İNCİSİ DÜZENLENEN '3 OCAK MERSİN’İN KURTULUŞU VE MERSİN KONULU ŞİİR YARIŞMASI'NIN...

BU YIL 11'İNCİSİ DÜZENLENEN '3 OCAK MERSİN’İN KURTULUŞU VE MERSİN KONULU ŞİİR YARIŞMASI'NIN SONUÇLARI AÇIKLANIRKEN DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.

BU YIL 11'İNCİSİ DÜZENLENEN '3 OCAK MERSİN’İN KURTULUŞU VE MERSİN KONULU ŞİİR YARIŞMASI'NIN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Oldu
2
Akbank Sanat Ocak 2026 Programı: Atölye ve Etkinlik Takvimi
3
Harry Potter, Titanic ve Twilight İstanbul’da Canlı Orkestra Eşliğinde
4
Esenyurt Belediye Tiyatrosu 2025'te Her Ay 3 Oyunla Repertuvarlaştı
5
Talas'ta Bisiklet Sergisi — Tuğçe Kalfa'nın 15 Eseri
6
Kepez Kent Tiyatrosu 2026 Rehberi: 4 Ücretsiz Oyun
7
KidZania İstanbul’da 'Karne Partisi' ile Yarıyıl Tatili Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları