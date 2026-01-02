3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Şiir Yarışması'nda Dereceler Açıklandı

Bu yıl 11’incisi düzenlenen 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu ve Mersin Konulu Şiir Yarışması sonuçlandı. Erdemli Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra farklı illerden toplam 56 şair katıldı.

Kazananlar

Birincilik: Ömer Ali Şimşek — Mersin Güzellemesi

İkincilik: Durmuş Kaya — Mersin Destanı

Üçüncülük: Hülya Çapar — Tarihe Destan Yazdık

İlk On: Mehmet İbiş (Karboğazı Destanı), Yusuf Öz (3 Ocak Destanı), Ersin Aydın (Kurtuluşun Kalesi), Abdullah Coşkun (3 Ocak’ta Yanan Hürriyet Meşalesi), Mehmet Boz (3 Ocağa Giden Yol) ve Yakup Gümüş (Kanla Yazılan Destan).

Ödül Töreni ve Mesajlar

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren şairlere kitap seti ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Ödüller, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve davetliler tarafından verildi.

Başkan Kara, Mersin’in kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalara değinerek, 3 Ocak’ın önemini vurguladı: 3 Ocak, Mersin’in bağımsızlık ruhunun simgesidir. Bu anlamlı günü şiirle, sanatla yaşatmak bizim için çok kıymetli. Yarışmaya katılan ve emeği geçen tüm şairlerimizi yürekten kutluyorum.

Tören, dereceye girenlerin ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BU YIL 11'İNCİSİ DÜZENLENEN '3 OCAK MERSİN’İN KURTULUŞU VE MERSİN KONULU ŞİİR YARIŞMASI'NIN SONUÇLARI AÇIKLANIRKEN DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.