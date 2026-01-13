Eskişehir Haller'de 25 Yıllık Portre Ustası Münir Yeşil: El Emeğinin Gücü

İflas sonrası resme dönen 77 yaşındaki Münir Yeşil, Eskişehir Haller Gençlik Merkezi'nde 25 yıldır portre yapıyor; yapay zekâya karşı el emeğinin değerini savunuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:35
Eskişehir’in simge mekanlarından Haller Gençlik Merkezi, çeyrek asırdır aynı köşede portreler çizen ressam Münir Yeşil'e ev sahipliği yapıyor. 77 yaşında olan Yeşil, çocukluk tutkusunu profesyonel hayata taşıdı ve her gün tuvalinin başına aynı heyecanla geçiyor.

Ticarette iflasla sanata dönüş

"Ticarette iflas ettim, aç kalınca resim yapmaya başladım." Münir Yeşil, resme nasıl başladığını anlatırken geçmişte konfeksiyon, mobilya ve elektrikli ev eşyaları sattığını, ticaretin ters gitmesiyle sanata sığındığını belirtiyor.

El emeği ve yapay zekâ

Yapay zekânın sanat üretme yeteneğine dair düşüncelerini paylaşan Yeşil, el emeğinin farklılığını vurguluyor: "Hiç bilemiyorum ama yine de el sanatının yerinin başka olacağını düşünüyorum. Yani ne olursa olsun el emeğiyle yapılan şey çok daha farklıdır. Yapay zekâ nereye kadar gider bilmiyorum."

Çizmek istediği portreler

Sıkça kimin portresini çizmek istediği sorusuna yanıt veren sanatçı, Şener Şen'in yüz hatlarının portre için çok uygun olduğunu belirtiyor: "Şener Şen’in yüz hatları portre çizimine çok uygun. Bir de çocukluktan beri inanılmaz saygı duyduğum bir sanatçı. Onun portresini çizmeyi isterdim."

Pişmanlık ve mesleki bakış

Ressam, ticaretten sanata geçişte yaşadığı duyguları ve pişmanlığını şöyle özetliyor: "Baştan beri keşke bu işi yapsaydım. Daha huzur bulduğum bir iş olurdu." Başlangıçta işi zorunluluk olarak kabul ettiğini, sonradan bunun sanat olduğunu anladığını söylüyor.

Atatürk resimleri ve talepler

Atatürk resimlerine özel bir ilgi duyduğunu belirten Yeşil, bu konuda sık sipariş aldığını ve Meclis için de çalışmalar yaptığını aktarıyor: "Atatürk resimlerini çok etkilenerek yapıyorum. Yani şöyle bir kere sipariş çok oluyor Atatürk resimlerine. Ben meclise de çok yaptım. Oradan da sipariş verenler oldu."

Son söz: Elle yapılanın değeri

Münir Yeşil, söyleşisini yapay zekâ ile el emeği arasındaki farkı vurgulayarak bitiriyor: "İnsanların yapay zekâ ile el sanatının arasındaki farkı iyi takip etmeleri, görebilmeleri gerekiyor. İkisi ayrı şey. Yani çok benziyorsa ‘mesele yok’ dememek lazım. Elle yapılan şey bir başkadır."

