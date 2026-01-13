Bursa’da 700. Fetih Yılı Başlıyor: Mustafa Bozbey Yıl Boyu Etkinlikleri Açıkladı

Bursa’da 700. Fetih Yılı Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümünü yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle onurlandıracaklarını açıkladı. Başkan Bozbey, "Bursamızın köklerinden aldığımız ilhamla, tarihten güç alarak, geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu yüzden 700. Fetih Yılı’nı yaşanan, hissedilen ve paylaşılan bir yıl haline getiriyoruz" dedi.

Tanıtım Toplantısı ve Katılımcılar

‘Bursa’nın Fethinin 700. Yılı’ kapsamında düzenlenecek etkinliklerin tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi nde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, programın Danışma Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

700 Yılın Anlamı ve Hedefleri

Başkan Mustafa Bozbey, 7 asrı aşan bir hafızayı ve büyük bir medeniyeti geleceğe taşıma kararlılığını vurgulayarak, "Bursa, geçmişin mirası, geleceğin imzasıdır" ifadesini kullandı. Başkan Bozbey ayrıca 2026 yılının tamamını '700. Fetih Yılı' olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Hazırlıkların Ekim 2024'te başladığını belirten Bozbey, kentin tarihi kimliği üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarını Bursa'ya davet ettiklerini, yılı sadece anma değil; hatırlama, anlama, sahiplenme ve geleceğe taşıma yılı olarak gördüklerini söyledi. Başkanın sözleri arasında, "700 yıl önce bu topraklara düşen tohum, sıradan bir tohum değildi" cümlesi yer aldı.

Danışma Kurulu ve Bilimsel Süreç

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürecin, Danışma Kurulu ile yönetileceği belirtildi. Kurulda Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı (Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü), Prof. Dr. İsmail Yaşayanlar (Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü) ve Doç. Dr. Suna Çağaptay (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) yer alıyor.

Bursa’nın Tarihsel Konumu

Bozbey, Bursa’nın Osmanlı tarihinde oynadığı rolü tarihsel verilerle anlattı: 1302'de Yenişehir Ovası ve çevresinin fethedilmesiyle Osmanlı'nın ilk merkezinin Yenişehir olduğunu, 1326'da Bursa'nın fethine kadar Osmanlı Devleti'nin Yenişehir'de şekillendiğini; 1326 fethiyle Bursa'nın payitaht kimliği kazandığını söyledi. Orhan Gazi'nin 1331'de İznik'in fethiyle başkenti kısa süreyle İznik'e taşıdığı ve ilk Osmanlı Medresesi olan İznik Medresesi'nin bu dönemde açıldığı, 1335'te payitahtlığın tekrar Bursa'ya döndüğü vurgulandı.

2026 Etkinlikleri: Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm

2026 boyunca gerçekleştirilecek programların kapsamı şu başlıkları içeriyor: bilimsel sergiler, uluslararası sempozyumlar, sanat etkinlikleri, çocuk programları, söyleşiler ve keşif rotaları. Başkan Bozbey, tarihin sokaklarda ve meydanlarda da yaşatılacağını belirtti ve etkinlikleri Bursa sınırlarının dışına taşıyarak Bursa, Edirne ve İstanbulun birlikte anılacağını söyledi.

Program takviminden öne çıkanlar şunlar:

3-4-5 Nisan ’Bursa’nın Fethinin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu’ (daha sonra 3-5 Nisan 2026 olarak da ifade edildi), 14-15-16 Mayıs ’Topraktan Gelen Hafıza' Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu. Ayrıca İstanbul Heritage Fuarının basın toplantısının Bursa'da yapılacağı belirtildi.

KUDEB aracılığıyla kentin çok katmanlı mirasının bilimsel ve denetimli restorasyon süreçleri yürütülecek; sur kapılarından türbelere ve saraylara uzanan bir hafıza rotası düzenlenecek.

Kültürel ve Restorasyon Projeleri

Alaaddin Bey Camii haziresinin aslına uygun onarıldığı aktarıldı. İlk altı Osmanlı padişahının türbelerine yerleştirilecek QR kodlar üzerinden Türkçe, İngilizce ve Arapça sesli rehberlik sunulacak. Planlanan etkinlikler arasında sikke sergisi, Yoğurtçu Baba haziresi restorasyonu, Emir Sultan Cami hazire-mezarlık alanı restorasyonu ve Tarihi Bursa Surları Fetihkapı kazamat mahali bakım onarımı yer alıyor.

Sanat ve sergi programları arasında 'Hüsn-i hat ve medeniyet' hat levhaları sergisi, '700. yılda Ortak Bellek: Çengiç Ailesi koleksiyonu sergisi', 'Yansımalar' Bursa Kent Akademisi yıl sonu sergisi ve 'Kutlu Rüya' sanal gerçeklik gezici sergisi sayıldı. Pınarbaşı Parkı için hazırlanan orijinal İznik çinisi pano, 6 Nisan'daki fetih yürüyüşünün ardından açılacak. Ayrıca 700. yıl anısına özel gün pulu tasarlanıyor; pulda kuruluş dönemine ait ilk altı padişahın minyatür portreleri yer alacak.

Toplumsal Katılım, Eğlence ve Gastronomi

Bursa’nın fethinin 700. yılı anısına 700 çınar fidanı dikilecek. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması 'Fetih Kupası' adıyla düzenlenecek ve Uludağ zirve tırmanışı gerçekleştirilecek. Çocuklar için Pınarbaşı Parkı'nda dönem canlandırmaları, atölyeler ve oyunlar hazırlanıyor.

UNIMA Bursa Şubesi'nin hazırladığı 'Fetih' konulu gölge oyunu yıl boyunca Karagöz Müzesi ve farklı alanlarda izleyiciyle buluşacak. Temalı müze atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve Osmanlı mutfağı temalı Gastronomi Festivali düzenlenecek; BURFAŞ tesislerinde '700. yıl menüsü' sunulacak.

Akademik Katkı ve Uluslararası Sempozyum

Danışma Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Zeynep Dörtok Abacı, Bursa’nın fethiyle Osmanlı Beyliği’nin cihan devletine evrildiğini ve toprağa düşen bir tohumun asırlık çınara dönüştüğünü vurguladı. Abacı, Amerika, Avrupa ve Türkiye’den uzmanların katılımıyla 3-5 Nisan 2026’da 'Bursa’nın Fethi’nin 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu' düzenleneceğini ve sempozyumun sonunda bir kitap hazırlanacağını açıkladı.

Kapanış ve Kültürel Sunum

Soru-cevap bölümünün ardından Tiyatro Şube Müdürlüğü ile Orkestra Şube Müdürlüğü iş birliğinde 'Gök Kubbenin Altında Bir Gümüş Kubbe' eseri sunuldu.

"Bu gurur hepimizin! Bu tarih hepimizin!" diyen Başkan Bozbey, tüm Bursa'yı 700. Fetih Yılı etkinliklerine katılmaya davet etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YIL DÖNÜMÜNÜ YIL BOYUNCA DÜZENLEYECEKLERİ ETKİNLİKLERLE ONURLANDIRACAKLARINI BELİRTEREK, "BURSAMIZIN KÖKLERİNDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA, TARİHTEN GÜÇ ALARAK, GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ. BU YÜZDEN 700. FETİH YILI’NI YAŞANAN, HİSSEDİLEN VE PAYLAŞILAN BİR YIL HALİNE GETİRİYORUZ" DEDİ.