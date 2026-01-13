PALIMPSEST Sergisi İstanbul'da: Geçmişin İzleri Fişekhane'de

PALIMPSEST Uluslararası Sanat ve Tasarım Sergisi İstanbul'da açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öncülüğünde düzenlenen, ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren PALIMPSEST Uluslararası Sanat ve Tasarım Sergisi, 12 Ocak 2026 tarihinde Fişekhane İstanbul'da kapılarını açtı. Sergi, geçmişin izlerini çağdaş üretimlerle buluşturan disiplinlerarası yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Açılış ve katılımcılar

Açılışa Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları, akademik camiadan isimler ve ziyaretçiler katıldı. Proje yöneticiliğini Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sezgin ve Tetiana Müsevitoglu'nun üstlendiği sergi, farklı üniversitelerden gelen sanatçıların katkılarıyla disiplinlerarası bir ortam sunuyor. Sergi 12-18 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kavramsal çerçeve: Palimpsest

"Orijinal bir yapının özgünlüğünü bozmadan üzerine yeni bir anlam katma"

Açılış konuşmasında Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sezgin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Akademisyenler olarak ortak bir çatı altında bir araya geldik ve bu süreçte her birimiz hem akademik hem de sanatsal üretimler gerçekleştirdik. Palimpsest kavramı, Yunancadan gelen bir sözcük olup orijinal bir yapının özgünlüğünü bozmadan üzerine yeni bir anlam katmanı eklenmesini ifade eder. Özellikle Orta Çağ’da, yazı ve kâğıda erişimin sınırlı olduğu dönemlerde, Mısır papirüslerinde görüldüğü üzere, mevcut metnin tamamen yok edilmeden kısmen silinip üzerine yeni bir metin yazılmasıyla bu kavram somutlaşmıştır"

Sezgin ayrıca ekledi: "Palimpsest yaklaşımı yalnızca yazı alanında değil; edebiyat, mimarlık ve farklı disiplinlerde de karşımıza çıkmaktadır. Bizler de İstanbul ve Valencia’daki akademisyenler olarak bu kavramdan yola çıkarak bir kültürel miras yolculuğu tasarladık ve çalışmamızı bu çatı altında planladık. Türkiye’de, özellikle İstanbul üzerinden palimpsestleşme sürecinden geçmiş mekânlar ve kavramlar ele alınırken İspanya’daki akademisyenlerimiz de benzer çalışmalar yürüttü."

Sezgin, Fişekhane hakkında şunları vurguladı: "Sergimizin Fişekhane İstanbul’da yer alması da bu bağlamda anlamlıdır. Fişekhane, Osmanlı’nın son dönemlerinde savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, barut ve fişek üretimi yapan bir fabrika olarak işlev görmüştür. Uzun yıllar atıl kalan bu yapı, daha sonra yeniden işlevlendirilerek bugün sanat, kültür ve sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Bu yönüyle Fişekhane, başlı başına bir palimpsest mekânıdır."

Katılımcılar ve üretim çeşitliliği

Sezgin sözlerine şu bilgilerle devam etti: "Ben de çalışmamda Fişekhane’nin geçirdiği bu dönüşüm sürecini, yani palimpsestleşmesini ele aldım. Sergide, bunun gibi kültürel miras odaklı pek çok farklı çalışma yer almaktadır. Organizasyonda Türkiye ve İspanya’dan olmak üzere iki ülkeden akademisyenler ve sanatçılar yer almakta; toplam dokuz farklı üniversiteden katılımcılar, farklı disiplinlerdeki üretimleriyle sergiye katkı sunmaktadır."

Dr. Öğr. Üyesi Tetiana Müsevitoglu ise serginin niteliğini şöyle özetledi:

"Bu sergi, palimpsest kavramı etrafında şekillenen bir proje sergisidir ve oldukça geniş bir kavramsal ve üretim yelpazesi sunmaktadır. Sergide otuz iki sanatçı yer almakta; farklı ülkelerden gelen sanatçılar, farklı fikir ve yaklaşımlarla üretimlerini ortaya koymaktadır.

Ziyaretçiler sergi alanında yağlı boya resimler, baskı çalışmaları, dijital üretimler ve video yapıtlarıyla karşılaşmaktadır. Bu çeşitlilik, disiplinlerarası bir iş birliğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sergi, geleneksel ve çağdaş tekniklerin bir arada kullanıldığı çok katmanlı bir üretim ortamı sunmaktadır.

"Bu serginin tüm izleyiciler için ilham verici olmasını diliyorum. Özellikle yeni nesil öğrencilerimizin bu çalışmaları izleyerek yeni teknikler ve yeni fikirler geliştirmelerini, kendi üretim süreçlerinde bu ilhamı yenilikçi biçimde kullanmalarını temenni ediyorum."

Ziyaret bilgisi

Sergi, 12-18 Ocak tarihleri arasında Fişekhane İstanbul adresinde ziyaret edilebilir. Çok katmanlı üretim ve disiplinlerarası paylaşıma odaklanan PALIMPSEST, kültürel miras ve çağdaş sanat arasında kurduğu köprüyle dikkat çekiyor.

