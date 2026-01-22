Belinay Savaş: 10 Yaşında 4 Kez Türkiye Birincisi, Hedef Dünya Şampiyonluğu

Belinay Savaş, 10 yaşında salsa tutkusunu başarıya dönüştürdü

Isparta'da 5 yaşında başladığı salsa yolculuğunda kısa sürede dikkat çeken performanslar sergileyen 10 yaşındaki Belinay Savaş, son beş yılda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Genç sporcu, bugüne dek 4 kez Türkiye birinciliği elde etti ve hedefini artık uluslararası arenaya taşıdı.

Ankara zaferi ve istikrarlı çıkış

Belinay Savaş, 10 Ocak tarihinde Ankara’da düzenlenen Karayip Dansları Salsa 1. Etap yarışmasında birincilik elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı. Organizasyonu düzenleyen Türkiye Dans Sporları Federasyonu çatısı altında gerçekleşen yarışmada gösterdiği performansla jüri ve izleyicilerin beğenisini toplayan Savaş, geçtiğimiz Aralık ayında Antalya’da düzenlenen yarışmada da Salsa Branşı Çocuklar Kategorisinde şampiyon olmuştu.

Ankara’daki derecesi, Belinay’ın kariyerindeki istikrarlı yükselişi teyit ederken Isparta’nın adını ulusal arenada bir kez daha öne çıkardı. Genç sporcunun önümüzdeki dönemde de ulusal yarışmalarda Isparta’yı temsil etmeye devam edeceği bildirildi.

Antrenöründen süreç ve hazırlık

22 yıldır Latin dansları ve salsa ile profesyonel olarak ilgilenen, 13 yıldır antrenörlük yapan Nazan Özel, Belinay ile tanışma sürecini aktardı. Özel, yıllar önce bir annenin kendisini arayarak "Kızım dansa çok meraklı, sadece sizin isminizi duyduk. Lütfen bize yardımcı olur musunuz?" sözleriyle destek istediğini belirtti ve "Seve seve kabul ederek Belinay’la çalışma sürecimizi başlattım" dedi.

Özel, hazırlık sürecinin özellikle ilk yılının hem hazırlık hem uyum açısından zorlu geçtiğini, ancak Belinay’ın azmi ve ailesinin desteğiyle kısa sürede önemli dereceler elde ettiklerini vurguladı. Özel, "Başarı sadece madalya veya kupa değildir; esas başarı, birlikte doğru yönetilmiş bir süreçtir" ifadeleriyle uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekti.

Aile desteği, okul ve gelecek hedefleri

Isparta Kadir Boylu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi olan Belinay Savaş, ilgi alanını ve hedeflerini şöyle özetledi: "Beş yıldır salsa dansıyla uğraşıyorum. Dans etmeyi küçüklükten beri çok sevdiğim için anne ve babam bu ilgimi fark ederek beni bir dans okuluna gönderdiler. Böylece Nazlı öğretmenimi bulduk ve onunla çalışmaktan çok mutluyum."

Belinay, yarışmalara bir yıl sonra katılmaya başladığını ve "Birçok kez derece elde ettim; dört kez Türkiye birincisi oldum. Son olarak, 10 Ocak tarihinde Ankara’da Türkiye Dans Spor Federasyonu’nun düzenlediği salsa yarışmasında yine birinci oldum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim başarılarımı tebrik ediyor, benimle gurur duyuyorlar. Bu destekler beni daha da motive ediyor. İleride Türkiye ve dünya birincisi olup ülkemi temsil etmek istiyorum" sözleriyle geleceğe dair hedefini paylaştı.

Ayrıca Belinay, ileride doktor olmayı hedeflediğini ve mesleğinin yanında dansa devam etmek istediğini belirterek hevesli çocuklara "hayallerinin peşinden gitmelerini" tavsiye etti. Okul müdürü Talha öğretmene verdiği destek için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Uzman görüşü: Erken yaşta adanmışlık ve destek

Nazan Özel, küçük yaşta lisanslı sporcu olarak dansa yönelen gençlerin kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti. Özel, çocukların spora ilgisi varsa mutlaka profesyonel bir antrenörden destek alınması gerektiğini vurgulayarak, "Aile desteği bu sürecin en önemli parçasıdır. Özellikle 10 yaş gibi gelişime açık dönemlerde çocukların ilgilerini keşfetmek ailelerin en önemli görevlerindendir" dedi.

Belinay Savaş kısa vadede ulusal arenadaki başarısını artırmayı, uzun vadede ise dünya sahnesinde Türkiye’yi temsil ederek şampiyonluklar kazanmayı hedefliyor.

ISPARTA’DA 5 YAŞINDA BAŞLADIĞI SALSA DANSINDA KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEN 10 YAŞINDAKİ BELİNAY SAVAŞ, 5 YILDA 4 KEZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAYI BAŞARDI. BAŞARI GRAFİĞİNİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELTEN GENÇ SPORCU, ŞİMDİ HEDEFİNİN ULUSLARARASI SAHNELERDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.