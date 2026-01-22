MEM'de Kanun Piyano İkilisi'nden Çağdaş Türk Eserleri

Esra Berkman ve Gökçe Eryılmaz, 18. yıla özel repertuvarla sahne aldı

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), Ocak ayı programı kapsamında Kanun Piyano İkilisini ağırladı.

Kanun virtüözü Esra Berkman ile piyanist Gökçe Eryılmaz sahnedeydi. Esra Berkman tarafından 2008'de kurulan ikili, 2023 yılından itibaren Gökçe Eryılmaz ile yolculuğuna devam ediyor.

18. yılına özel hazırlanan konserde, ikilinin iki albümü bulunduğu ve uluslararası alanda tanındığı vurgulandı. Performansta, Meliha Doğuduyal, Çetin Işıközlü, Eren Arın, Enis Gümüş, Önder Özkoç ve Uğraş Durmuş gibi çağdaş Türk bestecilerin eserlerinden oluşan özgün bir seçki sanatseverlerle buluştu.

NİLÜFER BELEDİYESİ DR. HÜSEYİN PARKAN SANLIKOL MÜZİK ENSTRÜMANLARI MÜZESİ’NDE, KANUN VİRTÜÖZÜ ESRA BERKMAN VE PİYANİST GÖKÇE ERYILMAZ, ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİNİN ESERLERİNİ YORUMLADI.