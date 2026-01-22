SAMEK'te Ara Tatilde Atölye Başladı — Anne-Çocuk ve Liselilere Özel Programlar

SAMEK'te Ara Tatil Programı Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) bünyesinde düzenlenen ara tatil programı başladı. Program, farklı merkezlerde uygulamaya konulan atölyelerle öğrencileri üretime davet ediyor.

Atölye Çeşitleri

Program kapsamında mutfak, el sanatları, kaligrafi ve dekoratif çalışmalar gibi branşlarda atölyeler düzenleniyor. Katılımcılar, uzman eğiticiler eşliğinde üretim süreçlerini deneyimliyor ve yeni beceriler kazanıyor.

Anne-Çocuk ve Lise Programları

Özellikle anne-çocuk atölyeleri dikkat çekiyor; çocuklar anneleriyle birlikte dekoratif ve sanatsal çalışmalar yaparak ortak üretimin parçası oluyor. Lise öğrencileri için hazırlanan bölümlerde ise gençler yemek yapımı ve geleneksel el sanatları branşlarında becerilerini geliştiriyor.

Sömestr tatili boyunca devam edecek etkinliklerde, amaç öğrencilerin boş zamanlarını el becerilerini geliştirerek değerlendirmelerini sağlamak.

