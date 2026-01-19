Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün Umre İçin Mekke ve Medine'ye Gitti

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, eşiyle birlikte Umre ibadeti için Mekke ve Medine'ye gitti; sosyal medyadan dualarını ve hemşehrilerine selamlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:33
Beyağaç Belediye Başkanı'nın Kutsal Ziyareti

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, eşiyle birlikte Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara; Mekke ve Medine'ye gitti.

Başkan Pütün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yolculuklarını duyurdu ve hemşehrilerine selam gönderdi.

"Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı, dualarımızda hemşehrilerimizi ve ülkemizi anmayı nasip etsin. Tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hakkınız helal edin"

Başkan Pütün ve eşi, Mekke ve Medine'de dualar ederek ibadetlerini yerine getirecek.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

