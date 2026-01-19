Bursa Çerkes Kültür Derneği 24. Haluj Gecesi'ni Düzenledi

Çağrı Düğün Salonu'nda düzenlenen gecede derneğin tarihine ve emekçilere vurgu yapıldı

Bursa Çerkes Kültür Derneği tarafından düzenlenen 24’üncü Haluj Gecesi, Çağrı Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Levent Turgut, gecede yaptığı konuşmada derneğin 1965 yılında kurulduğunu hatırlatarak, kuruluşunun yalnızca bir tarih olmadığını vurguladı.

Turgut, derneğin zorlu dönemlerde sorumluluk üstlenen, taşın altına elini koyan üyelerin emeğiyle ayakta kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dernek hiçbir zaman sahipsiz kalmadı."

Gecede, farklı dönemlerde derneğe hizmet etmiş çok kıymetli başkanların aralarında bulunduğuna dikkat çeken Turgut, geçmişte görev yapanların derneğin güçlü yapısına katkısını şu ifadelerle anlattı: "Eğer bugün güçlü bir yapıya sahipsek, bunu geçmişte görev alan, sorumluluk üstlenen insanlara borçluyuz. Onların emeği, bu derneğin hafızasıdır."

Turgut, birlikteliğin derneği güçlendirdiğini belirterek, başkanları protokol gereği değil, saygı ve gururla ağırladıklarını söyledi: "İyi ki varsınız, iyi ki bu derneğe emek verdiniz."

Konuşmasının sonunda Turgut, eski dönem başkanlarını sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyona geçmiş dönem bazı başkanlar da katıldı.

