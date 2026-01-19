Sarıkaya'da 2 Bin Yıllık Roma Hamamında Masalsı Buhar Görüntüleri

Kar ve sıcak su buharı tarihi yapıyı masalsı bir atmosfere dönüştürdü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamı yerleşkesi, etkili kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgedeki 50 derece sıcaklıktaki ve 2 bin yıldır akan termal sudan yükselen yoğun buhar, tarihi taş dokusuyla birleşince izleyenlere hayranlık uyandıran kareler sundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi yapı, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Karla kaplanan hamam; sıcak suyun oluşturduğu buharla adeta masalları aratmayan bir manzaraya sahne oluyor ve özellikle fotoğraf tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

Mahmut Dersin: "50 yıldır burada yaşıyorum. Buranın tarihi değeri ve geçmişi; memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Çocukluğumuz hep burada geçti. Buranın eski haliyle şu anki hali çok farklı. Tabii daha önceki geçmişini bilmiyoruz ama buranın kültür zenginliklerini dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Buharlanma, bu manzara, bu doğal su, Rabbim her şeyi bir arada vermiş buraya. Bunun kıymetini bilmek lazım" dedi.

Resul Yılmaz: "Doğma büyüme buralıyım. Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyorum. İşte sıcak su, tarihi bir hamam, çok eskilere dayanan bir yer. Turistik bir yer, turisti çeken bir yer. Gelip görenler var, ziyaret edenler var. Herkesin gelip görmesini, ziyaret etmesini bekleriz. Suyun sıcak, havanın da soğuk olması nedeniyle buhar çıkıyor. Güzel manzarası oluyor. Yani tam albüm fotoğrafları oluyor. İnsanlar fotoğraf çekiyor" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Sarıkaya Roma hamamı, tarihi dokusu ve doğal termal suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

