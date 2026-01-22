Beyazıt Öztürk'ün 'Şeyler' Sergisi İGA İstanbul Havalimanı'nda

Beyazıt Öztürk'ün 'Şey' heykeli ve 'Şeyler' unutulan eşyalar sergisi, İGA ART çatısı altında İGA İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilere açıldı. Sergi Nisan ayına kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:12
Televizyoncu kimliğiyle tanınan ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Beyazıt Öztürk, 'sessiz yanı' olarak tanımladığı heykel ve seramik pratiğini İGA İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlerle buluşturdu. İGA ART çatısı altında açılan 'Şey' heykeli ve 'Şeyler' başlıklı unutulan eşyalar sergisi, kamusal alanda sanatı erişilebilir kılma vizyonuyla yolcularla buluşuyor.

Küratörlük ve konsept

Küratörlüğünü İGA ART Yürütme Kurulu üyesi Marcus Graf‘ın üstlendiği projede, havalimanlarının insan hikâyeleri, anılar ve duyguların kesiştiği mekanlar olduğu hatırlatılıyor. Sergi, gündelik yaşamda fark edilmeden akıp giden nesnelere ve onların taşıdığı hafızaya odaklanıyor; yolculuğu hem fiziksel hem de düşünsel bir deneyim olarak ele alıyor.

Heykelin odağı: bagaj konveyörü

Serginin merkezinde yer alan ve havalimanlarında çoğu zaman gözden kaçan unsurlardan biri olan bagaj konveyörü, 'Şey' heykelinde biçimsel bir dil ile ele alınıyor. Eser, havalimanı içindeki yürüyüş rotalarını kesintisiz bir çizgiye dönüştüren bir kimliğe sahip; düğümlenerek kıvrılan çizgisiyle parmağa bağlanan bir hatırlatma düğümünün büyütülmüş halini çağrıştırıyor.

Sanatçıdan

Beyazıt Öztürk, sergi kurgulama sürecini aktarırken bantlardan geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüğünü vurguladı. Öztürk, uzun yıllar televizyon üretimiyle geçen zamanın ardından plastik sanatlara döndüğünü ve bu 'sessiz yanını' binlerce hikâyenin kesiştiği bir mekânda görünür kılmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

İGA'dan değerlendirmeler

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, eserlerin izleyiciyi yavaşlamaya, bakmaya ve hatırlamaya davet ettiğini söyleyerek, Unutulan nesneler yok olmaz, yalnızca yer değiştirir düşüncesinin havalimanının ruhuyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Bilgen, İGA ART'ın sanatı hayatın merkezine taşımak ve her gün geçen yolculara kısa bir sükûnet anı armağan etmek amacıyla bu tür çalışmaları desteklediğini ekledi.

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Gülveli Kaya ise Beyazıt Öztürk'ün televizyonculuk kariyerinin ardından heykel atölyesine yönelmesinin sanatın bilinirliği ve yaygınlaşması açısından önemli olduğunu; sanatçının heykel sanatını görünür kılmasının İGA ART'ın hedefleriyle örtüştüğünü belirtti.

Ziyaret bilgisi

Sergi, İGA Dış Hatlar Terminali'ndeki İGA ART Galeri'de açıldı. 'Şey' heykeli daimi olarak ziyaret edilirken, 'Şeyler' sergisi Nisan ayına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Kamusal alanda sanatla karşılaşmayı mümkün kılan bu sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel hareketliliği içinde hafızaya, dikkate ve insan deneyimine dair sessiz ama güçlü bir alan açıyor.

