Amasra, Rus Filminin Mekanı Oluyor: Astoria Grande Macerası

Bartın’ın Amasra ilçesinde çekilecek Rus filmi, Astoria Grande gemisiyle başlayan bir çiftin İstanbul-Amasra macerasını konu alacak; çekimler Mart'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:06
Amasra, Rus filminin yeni mekânı oldu

Bartın’ın Amasra ilçesi, çekimleri bu yıl başlayacak olan bir Rus filminin ana mekanlarından biri olarak belirlendi. Filmde, Astoria Grande gemisi ile Amasra'ya ulaşmak isteyen bir çiftin İstanbul'dan başlayan yolculuğu ve başlarına gelen maceralar anlatılacak.

Yapım ekibi ve oyuncu kadrosu

Filmin yapımcılığını Yana Shmaylova, yönetmenliğini ise Ivan Sosnin üstleniyor. Proje yöneticiliğini Anton Smetanın yapacağı yapımda, Ivan Solomatın gibi Rusya'nın tanınmış isimlerinin yanı sıra Türk oyuncular da rol alacak.

Senaryo ve çekim rotası

Senaryoya göre İstanbul Limanı'ndan Astoria Grande ile tatile çıkmak isteyen çiftlerden biri geminin kalkış saatini kaçırıyor. Sevgilisinin bindiği gemiye yetişemeyen adam, İstanbul’da bir çiftçiye ait eski bir araba ile Amasraya doğru yola çıkıyor. Hikâye, İstanbul ve Amasra Limanı arasında gelişen olayları merkezine alıyor.

Hazırlıklar ve çekim takvimi

Rus film ekibi, Amasrada çekimler öncesi incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Amasra Kültür Turizm Derneği ile temas kuruldu; ekip ilçede öne çıkan Büyük ve Küçük Liman, Ağlayan Ağaç ve Kemere Köprüsünde incelemelerde bulundu. Filmin çekimlerinin Mart ayında başlaması planlanıyor.

