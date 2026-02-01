BŞEÜ Kampüsü: Doğal Taş Heykellerle Açık Hava Müzesi

BŞEÜ merkez kampüsünde, Tuba İnal, Matali Crasset, Defne Koz ve Gözde Nalçacı'nın doğal taş heykelleri sergilenerek kampüse açık hava müzesi kimliği kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:03
BŞEÜ Kampüsünde Doğal Taş ve Heykel Sanatı Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) merkez kampüsü, çağdaş heykel sanatının seçkin örneklerini açık havada sergileyerek adeta bir açık hava müzesi kimliği kazandı. Bu düzenleme, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği işbirliğiyle hayata geçirildi.

Eserlerin kaynağı ve yerleştirilmesi

Kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen eserler arasında, Tuba İnal tarafından 2010 yılında 7. Natural Stone Fuarı’nda sergilenen heykeller öne çıkıyor. Bu çalışmalar, doğal taşın yalın gücünü çağdaş formlarla birleştirerek mekânla kurduğu ilişki üzerinden izleyiciyi düşünmeye ve farklı açılardan deneyimlemeye davet ediyor.

Bir diğer dikkat çekici grup ise 2008 yılında Milano Fuarı’nda Matali Crasset ve Defne Koz tarafından sergilenen çalışmalardan oluşuyor. Bu eserler, fonksiyon, form ve malzeme arasındaki sınırları sorgulayan yaklaşımlarıyla uluslararası tasarım dünyasında önemli bir yere sahip.

Sanat yolculuğu, ayrıca 2013 yılında düzenlenen 'Taşı yaşatan tasarımlar' yarışmasında üçüncülük ödülü alan heykeltıraş Gözde Nalçacı imzalı eserle kampüsün farklı bir noktasında devam ediyor. Nalçacı’nın çalışması taşın kültürel hafızasını çağdaş bir yorumla ele alıyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şöyle dedi: "Bu eserlerin üniversitemiz merkez kampüsüne yerleştirilmesiyle birlikte üniversitemiz yalnızca bir eğitim alanı olmanın ötesine geçerek sanatın gündelik yaşamla iç içe geçtiği bir kültür ortamı sunuyor. Akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz kampüs içinde bu heykellerle karşılaşarak sanatla doğal bir etkileşim kurma imkânı buluyor. Sergilenen bu seçkin eserler, üniversitemizin sanata ve kültüre verdiği önemi somut bir şekilde ortaya koyuyor."

Yerleştirilen eserler, kampüs içindeki günlük dolaşımı sanatla buluşturarak hem eğitim camiasına hem de ziyaretçilere zenginleştirici bir görsel deneyim sunuyor.

