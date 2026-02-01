Burhaniye'de Glutensiz Mantı Günü: Çölyaklılar Bir Araya Geldi

Burhaniye'de Edremit Körfezi Çölyak Derneği üyeleri, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde glutensiz mantı hazırlayıp birlikte tüketti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:16
Edremit Körfezi Çölyak Derneği öncülüğünde buluşma

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklılar, glutensiz mantı gününde buluştu. Etkinlik, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi mutfağında gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya öncülüğünde Uygulamalı Bilimler Fakültesi mutfağında buluşan kadınlar, birlikte glutensiz mantı hazırlayıp tükettiklerini bildirdi.

Betül Özdemir Kaya etkinliğe katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Edremit Körfezi Çölyak Derneği olarak üyelerimiz ile bugün bir araya gelip özlenen lezzetlerden olan Glutensiz manti hazırladık. Hazırladığımız mantıları hep birlikte tükettik. Dernek olarak farklı etkinliklerde bir araya gelip birlikte vakit geçiriyoruz, Bugünkü etkinliğimiz için mutfak konusunda bizlere yardımcı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan ilban’a Dernek üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Ayrıca Mutfaktan sorumlu olan Cihat ustaya ve Diyetisyen İrem hanıma katılım sağlayan Dernek üyelerimize çok teşekkür ederiz"

Etkinlik, dernek üyelerinin bir araya gelip paylaşımda bulunmasını ve glutensiz beslenme konusunda dayanışmayı güçlendirmesini sağladı.

MANTI HAZIRLADILAR

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

