Lice'de 486 Yıllık Atak Ulu Camii Sisle Kaplandı

Diyarbakır Lice'deki 486 yıllık Atak Ulu Camii sisle kaplandı; 1540'ta külliye olarak inşa edilen yapı 2017-2020'de restore edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:09
Tarihi yapı sisle örtüldü

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan 486 yıllık Atak Ulu Camii yoğun sisle kaplandı.

Lice ilçesi Camikebir Mahallesi’nde yer alan Atak Ulu Camii, yapı vakfiyesine göre, Emir Ahmed Bey tarafından camisi, medresesi, imaret ve hamamıyla birlikte külliye olarak 1540 yılında inşa edildi.

1845 yılında çıkan yangında hasar gören ve 1875’te onarılan camiye son cemaat mahalli, ıslak hacimler ve 5 oda eklendi.

1975 yılında meydana gelen Lice depreminde de hasar gören cami, 2017-2020 yılları arasında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda kapsamlı şekilde restore edildi.

Asırlardır varlığını koruyan tarihî yapı, sabah saatlerinde yoğun sisle kaplanarak dikkat çekti.

