Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' ödülünü kazandı

Serkan Bayram’ın yaşam öyküsü uluslararası arenada ödülle taçlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam öyküsünü konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, Helsinki Film Festivalinde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü.

Film, 86 ülkeden başvuran 624 yapım arasından seçilerek festival jürisinin tercihi oldu.

Yapım, buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram’ın yaşam mücadelesini ekranlara taşıyor.

Serkan Bayram ödül sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "86 ülkeden, 624 film arasından Buğday Tanesi ile Uluslararası Helsinki Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülüne layık görülmek tarifsiz bir gurur. Bu ödül benim için sadece bir başarı değil; engelleri aşmanın, vazgeçmemenin ve insan onuruna sahip çıkmanın dünyadaki karşılığıdır. Şuna yürekten inanıyorum: Engelsiz bir dünya mümkün; yeter ki birbirimizi dışlamadan, yan yana durabilelim. Bu hikâyeye inanan, emeğiyle güç veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bir buğday tanesiyle başlayan yolculuk, umudu büyütmeye devam ediyor"

'Buğday Tanesi' filmi, aldığı bu ödülle uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

