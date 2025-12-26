DOLAR
42,9 -0,21%
EURO
50,52 0,53%
ALTIN
6.233,28 -1,02%
BITCOIN
3.825.076,28 -1,46%

Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' Ödülünü Kazandı

Serkan Bayram’ın yaşamını anlatan 'Buğday Tanesi', Helsinki Film Festivali’nde 86 ülkeden 624 yapım arasından 'En İyi Film' seçildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:37
Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' Ödülünü Kazandı

Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' ödülünü kazandı

Serkan Bayram’ın yaşam öyküsü uluslararası arenada ödülle taçlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam öyküsünü konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, Helsinki Film Festivalinde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü.

Film, 86 ülkeden başvuran 624 yapım arasından seçilerek festival jürisinin tercihi oldu.

Yapım, buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram’ın yaşam mücadelesini ekranlara taşıyor.

Serkan Bayram ödül sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "86 ülkeden, 624 film arasından Buğday Tanesi ile Uluslararası Helsinki Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülüne layık görülmek tarifsiz bir gurur. Bu ödül benim için sadece bir başarı değil; engelleri aşmanın, vazgeçmemenin ve insan onuruna sahip çıkmanın dünyadaki karşılığıdır. Şuna yürekten inanıyorum: Engelsiz bir dünya mümkün; yeter ki birbirimizi dışlamadan, yan yana durabilelim. Bu hikâyeye inanan, emeğiyle güç veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bir buğday tanesiyle başlayan yolculuk, umudu büyütmeye devam ediyor"

'Buğday Tanesi' filmi, aldığı bu ödülle uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM’IN YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ANLATAN ‘BUĞDAY TANESİ’...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM’IN YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ANLATAN ‘BUĞDAY TANESİ’, HELSİNKİ’DE DÜZENLENEN FESTİVALDE 'EN İYİ FİLM' ÖDÜLÜNÜ ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Habibi Neccar Camii restorasyonu tamamlandı — 27 Aralık'ta ibadete açılıyor
2
Buğday Tanesi Helsinki'de 'En İyi Film' Ödülünü Kazandı
3
Karacabey’de Müzik ve Kültür İçin Ortak Hizmet Protokolü Yenilendi
4
Foto-Mimesis: Atatürk Üniversitesi'nde Fotoğraf ve Resim Arasında Yeni Köprü
5
700 Yıllık Kılıç ve Zırh: Güvenç Abdal Emaneti Gümüşhane'de
6
Mudurnu'da Regaip Kandili'nde Lokma Geleneği Yeniden Yaşatıldı
7
Selçuklu'da Şivlilik Çocuk Bayramı Başladı — 25-28 Aralık

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı