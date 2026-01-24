Bursa'da Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Huzur'a Huzursuz Bir Bakış

Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri ve Konferans Salonu'nda edebiyatseverlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Huzur'a Huzursuz Bir Bakış' söyleşisi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi mirasını bugünün toplumsal ve bireysel meseleleri ışığında yeniden değerlendirdi.

Program, Buhûrîzâde Mustafa Itri Efendi ve Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi'nin eserlerinden seçilen parçaların seslendirildiği bir dinletiyle başladı; müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği bu açılış, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Dinletinin ardından Yazar Sırma Köksal ile Yazar Emre Ayvaz bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, Tanpınar'ın başyapıtı 'Huzur' ekseninde ilerleyerek, eserin zamana direnen dili ve günümüz toplumsal ile bireysel deneyimlerle kurduğu ilişkileri ayrıntılı biçimde tartıştı.

Etkinlik sonunda katılımcılar, sanata ve edebiyata katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Söyleşi, şehirde edebiyat gündeminde fark edilen ve yankı uyandıran bir buluşma oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ‘HUZUR’A HUZURSUZ BİR BAKIŞ’ DİNLETİ VE SÖYLEŞİSİ, AHMET HAMDİ TANPINAR’I BUGÜNÜN TOPLUMSAL VE BİREYSEL MESELELERİ IŞIĞINDA ALDI.