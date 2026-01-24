Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası

Göl çevresinde karla birlikte horon coşkusu

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungölde bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivalinde, binlerce kişinin katılımıyla gölün çevresini saran horon halkası oluşturuldu.

Festival alanında kurulan sahnede yöresel sanatçılar eşliğinde horon halkaları oluşturulurken, vatandaşlar karla kaplı doğada doyasıya eğlendi. Etkinlikler, Uzungöl’e gelen ziyaretçilere renkli görüntüler sundu.

Festival kapsamında hazırlanan 250 metre uzunluğundaki amatör kayak alanı, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde kayak yaparak kışın keyfini çıkardı.

Etkinlikler kapsamında planlanan rekor horon halkası denemesi de gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş, konser alanından başlayarak göl çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak horon oynadı; ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, göl içerisinde kısa bir gösteri yaptı ve programın etkileyici anlarından biri oldu.

