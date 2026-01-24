Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası

Uzungöl'de ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nde binlerce kişi göl çevresinde horon halkası oluşturdu; amatör kayak pisti ve JAK gösterisi etkinliğe renk kattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:07
Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası

Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası

Göl çevresinde karla birlikte horon coşkusu

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungölde bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivalinde, binlerce kişinin katılımıyla gölün çevresini saran horon halkası oluşturuldu.

Festival alanında kurulan sahnede yöresel sanatçılar eşliğinde horon halkaları oluşturulurken, vatandaşlar karla kaplı doğada doyasıya eğlendi. Etkinlikler, Uzungöl’e gelen ziyaretçilere renkli görüntüler sundu.

Festival kapsamında hazırlanan 250 metre uzunluğundaki amatör kayak alanı, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde kayak yaparak kışın keyfini çıkardı.

Etkinlikler kapsamında planlanan rekor horon halkası denemesi de gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş, konser alanından başlayarak göl çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak horon oynadı; ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, göl içerisinde kısa bir gösteri yaptı ve programın etkileyici anlarından biri oldu.

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL’DE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN KIŞ FESTİVALİ, İKİNCİ...

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL’DE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN KIŞ FESTİVALİ, İKİNCİ GÜNÜNDE BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA DEVAM ETTİ. SOĞUK HAVAYA RAĞMEN FESTİVALE İLGİ YOĞUN OLDU.

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL’DE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN KIŞ FESTİVALİ, İKİNCİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam Tarihi Türbelerde Kar Temizliği
2
Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası
3
Ünal Ersözlü'nün 'Böğürtlen Öpücüğü' Yayında — 78 Bölümlük Tek Şiir
4
Vize Muafiyeti Çinli Turistleri Denizli'ye Çekecek: Pamukkale İçin Yeni Dönem
5
Halil İbrahim Özdemir Yeniden Başkan Seçildi — Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan
6
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den 25 Ocak Tiyatro Şöleni
7
Birlikte Parlayalım Aliağa'da: Tiyatro Günleriyle Minik İzleyicilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları