Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam Tarihi Türbelerde Kar Temizliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Bağlar köyünde muhtar Azad Çiftçi ve imam Aziz Özer, kar yağışı sonrası Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha türbelerinin çatısındaki karı temizledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:13
Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam Tarihi Türbelerde Kar Temizliği

Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam, Tarihi Türbelerde Kar Temizliği

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bağlar köyündeki tarihi türbelerin çatısında biriken kar kütleleri, köy muhtarı ve imamı tarafından temizlendi.

İlçede yaklaşık iki aydır aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Nehri İnanç Turizmi bölgesinde yer alan Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha türbeleri de yoğun yağış sonrası kar altında kaldı.

Ziyaretçiler için seferber oldular

Bölgeyi ziyaret etmek isteyen doğaseverlerin ve inanç turizmi kapsamında gelen vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesi üzerine Bağlar Köyü Muhtarı Azad Çiftçi ve köy imamı Aziz Özer harekete geçti. Muhtar ve imam önce türbelere giden 50 metrelik yolu açtı, ardından türbelerin çatısında biriken yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karı küreklerle temizledi.

Muhtar Çiftçi, köyün değerlerini korumak ve ziyaretlere açık tutmak için çalıştıklarını, bölgenin her zaman halkın ziyaretine hazır olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Proje çalışmaları bölgenin çehresini değiştiriyor

Hakkari Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iştirakçiliği ve il özel idaresi koordinesinde yürütülen Nehri İnanç Turizmi Koridoru Projesi ile bölgenin çehresi değişiyor. Proje kapsamında bölgede 2016 yılında tarihi Kayme Sarayının restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı. Seyyid Taha kabrinin de bulunduğu tarihi mezarlık alanında kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldı.

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, BAĞLAR (NEHRİ) KÖYÜNDEKİ...

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, BAĞLAR (NEHRİ) KÖYÜNDEKİ TARİHİ TÜRBELERİN ÇATISINDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİ, KÖY MUHTARI VE İMAMI TARAFINDAN TEMİZLENDİ.

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, BAĞLAR (NEHRİ) KÖYÜNDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam Tarihi Türbelerde Kar Temizliği
2
Uzungöl Kış Festivali'nde Binlerce Kişi Horon Halkası
3
Ünal Ersözlü'nün 'Böğürtlen Öpücüğü' Yayında — 78 Bölümlük Tek Şiir
4
Vize Muafiyeti Çinli Turistleri Denizli'ye Çekecek: Pamukkale İçin Yeni Dönem
5
Halil İbrahim Özdemir Yeniden Başkan Seçildi — Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan
6
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den 25 Ocak Tiyatro Şöleni
7
Birlikte Parlayalım Aliağa'da: Tiyatro Günleriyle Minik İzleyicilerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları