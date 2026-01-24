Şemdinli Bağlar'da Muhtar ve İmam, Tarihi Türbelerde Kar Temizliği

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bağlar köyündeki tarihi türbelerin çatısında biriken kar kütleleri, köy muhtarı ve imamı tarafından temizlendi.

İlçede yaklaşık iki aydır aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Nehri İnanç Turizmi bölgesinde yer alan Seyyid Abdullah ve Seyyid Taha türbeleri de yoğun yağış sonrası kar altında kaldı.

Ziyaretçiler için seferber oldular

Bölgeyi ziyaret etmek isteyen doğaseverlerin ve inanç turizmi kapsamında gelen vatandaşların ulaşımda güçlük çekmesi üzerine Bağlar Köyü Muhtarı Azad Çiftçi ve köy imamı Aziz Özer harekete geçti. Muhtar ve imam önce türbelere giden 50 metrelik yolu açtı, ardından türbelerin çatısında biriken yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki karı küreklerle temizledi.

Muhtar Çiftçi, köyün değerlerini korumak ve ziyaretlere açık tutmak için çalıştıklarını, bölgenin her zaman halkın ziyaretine hazır olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Proje çalışmaları bölgenin çehresini değiştiriyor

Hakkari Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iştirakçiliği ve il özel idaresi koordinesinde yürütülen Nehri İnanç Turizmi Koridoru Projesi ile bölgenin çehresi değişiyor. Proje kapsamında bölgede 2016 yılında tarihi Kayme Sarayının restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı. Seyyid Taha kabrinin de bulunduğu tarihi mezarlık alanında kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldı.

