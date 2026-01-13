Yozgat’ta Mehmet Said Fenni Efendi Hat Müzesi Cevizli Konak’ta Açılıyor

Yozgat Belediyesi bünyesindeki Cevizli Konak, kentte yetişen hattat ve divan şairi Mehmet Said Fenni Efendi adına düzenlenen hat müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Müze fikri ve ortaya çıkan koleksiyon

Yozgat’ın Aşağınohutlu Mahallesi’nde bulunan ve bakım-onarımı Yozgat Belediyesi tarafından yapılan Cevizli Konak, Fenni Efendi’nin eserlerini sergileyecek. Ankara’da 1920 yılına kadar devlet kurumlarında, hüsnü hat-edebiyat öğretmeni ve katip olarak çalıştığı belirtilen Mehmet Said Fenni Efendi’nin adına müze kurulması fikri, 5 yıl önce bazı hat eserlerinin gün yüzüne çıkması ile başladı.

Divan şairi Fenni’nin ismi Ali Şakir Ergin’in araştırmalarıyla; eserleri ve beyitleri ise Avukat, Yazar Hayati İnanç tarafından konferanslarda sıkça anılmasıyla daha geniş çevrelerde fark edildi. Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği Başkanı ve Kültür Bakanlığı Hat Sanatçısı Mahmut Şahin de 2021’de Ankara’da satışa çıkan yaklaşık 30 el yazması nüshayı duyunca müze fikrinin filizlendiğini aktarıyor.

Koleksiyon ve katkılar

Yozgatlı iş insanı Alpay Değerli, söz konusu koleksiyonu müzeye bağışlamak amacıyla satın aldı. Anadolu’dan, özellikle Bursa, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Kütahya’dan yüzlerce hattat, Osmanlı hat geleneğini Fenni Efendi şahsında gösterecek eserler hazırladı. Muhtelif hat nevilerinde orijinal, el çekme yazılar 357 adete ulaştı.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan döneminde sivil mimarlık örneği konakların ihyası kapsamında Cevizli Konak tahsis edilerek müze çalışmaları sonuca ulaştı. Yozgatlı iş adamı Galip Aykaç malzeme desteği sağlarken, Yazar İbrahim Ethem Gören merhumun imzasını taşıyan orijinal çalışmayı bağışlayarak müze kuruluşunu tamamladı.

Mahmut Şahin ve Dr. Kazım Arslan’ın değerlendirmeleri

Mahmut Şahin, Amasya, Bursa, Kocaeli, Bayburt gibi şehirlerde açılan hat müzelerinden hareketle Yozgat’ta da böyle bir çalışmanın gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı. Şahin, düzenlenecek müzede ziyaretçilerin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanından kûfi yazıyla başlayıp hat sanatının serüvenini izleyeceğini, üç odalık bölümde Fenni Efendi’ye özel seçme beyitlerin yer alacağını belirtti. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an toplamda 330-340 eser fakat bizim öğrencilerimizin yazdığı 310 tane eser var."

Dr. Kazım Arslan ise hat müzesinin açılışıyla Yozgat’ın yetiştirdiği değerlerden Divan edebiyatı ustası Mehmet Fenni Efendi’nin isminin yaşatılacağını, müzenin Yozgat’ın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Arslan, Hattat Mahmut Şahin’in öncülüğünde Cevizli Konak’taki müzenin kısa süre içinde tüm görselleriyle hizmete sunulacağını söyledi.

Açılış ve beklentiler

Mehmet Said Fenni Efendi’nin müzesi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü açılacak. Açılışın ardından Anadolu’daki koleksiyonerlerin elindeki yazılardan bağışların gelmesi bekleniyor.

Not: Fenni Efendi ile ilgili kaynaklarda farklı tarihler ve bilgiler yer alıyor; metinde verilen veriler korunmuştur. Fenni Efendi için çeşitli kaynaklarda 1918 yılında vefat etmiş olduğu ifade edilirken, başka pasajlarda Ankara’da 1920 yılına kadar devlet kurumlarında çalıştığı bilgisi yer almaktadır. Kabriyle ilgili olarak ise bir ifade Cebeci Asri Mezarlığı’nda, bir diğer ifade Etnografya Müzesi çevresinde olduğunu belirtiyor; kesin mezar yeri bilinmemektedir.

