Halil İbrahim Özdemir Yeniden Başkan Seçildi — Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. Toplantıda mevcut başkan Halil İbrahim Özdemir yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul ve yeni yönetim

Genel kurul törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı. Toplantının, Yazarlar Birliği ve Erzincan için hayırlı olmasını dileyen Aydoğdu, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

Vali Aydoğdu'dan kitap ve gençlik vurgusu

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın kitap ve kütüphane kullanımındaki başarısına dikkat çekerek, Türkiye genelinde kütüphanelerden en fazla kitap alan öğrenci sayısının Erzincan’da olduğunu söyledi ve kütüphanelere, kitaba ve gençlik merkezlerine ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Aydoğdu, çocuklar ve gençlerle doğru iletişimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımız artık söylediklerimize değil, yaşantımıza ve ayak izlerimize bakıyor. Onlarla göz teması kurarsak, aynı hizada olursak, kalplerine dokunursak ve imkân verirsek içlerindeki güzellikler ortaya çıkar. Gençlerimiz çok vicdanlı, merhametli ve sağduyuludur. Yeter ki onlarla doğru iletişimi kuralım.”

Vali, Türkiye Yazarlar Birliği'nin Erzincan'daki misyonunun kolektif bir şuurla yürütülmesi halinde etkisinin daha da artacağını vurguladı ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip, hem akademik hem de insani yönden güçlü bireyler olarak yetişmeleri için ortak çaba çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Aksun'dan tebrik

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek yeniden başkan seçilen Halil İbrahim Özdemir ile yönetim kurulunu tebrik etti. Aksun, Yazarlar Birliği'nin edebiyat ve düşünce dünyasına katkı sağlayan çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

