Bursa Kent Konseyi'nden 'Yeni Yıla Merhaba' Resim Sergisi

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu'nun 'Yeni Yıla Merhaba' sergisi, 50 sanatçının 73 eserini 30 Ocak'a kadar Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:13
Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 'Yeni Yıla Merhaba' resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy (Bursa Kent Konseyi Başkanı), Elvan Atay Özkan (Genel Sekreter), Ramazan Alper (Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi), eser sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, sanatın kent kültürünün gelişimindeki önemine vurgu yaparak Bursa Kent Konseyi’nin sanatsal üretimi ve sanatçıları desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Ramazan Alper, serginin hazırlanma sürecine ilişkin bilgi vererek organizasyona destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Sergide, Ressamlar Çalışma Grubu bünyesinde eser veren 50 sanatçıya ait 73 eser yer alıyor. Sergi, 30 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

