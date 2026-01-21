60 Yıllık Mücellit Mehmet Karslı'ya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü

Beştepe'de düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

Geleneksel kitap ciltleme sanatını yarım asrı aşkın süredir sürdüren Mehmet Karslı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görüldü. Karslı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ankara'da yaşayan 60 yıllık mücellit Mehmet Karslı, ödülünü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde teslim aldı. Mesleğe Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Matbaacılık Bölümü'nü bitirerek başladığını söyleyen Karslı, kendisinin "Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurt dışından getirdiği çeşitli meslekten sanatçıların yetiştirdiği ekolden" geldiğini ifade etti.

Meclis matbaasından 1996'da emekli olan Karslı, emekliliğin ardından kendi atölyesini açtı ve o günden beri mesleğini burada icra ediyor.

Ödül, sergi ve duygular

Ödülün kendisi için sürpriz olduğunu belirten Karslı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında ilk kişisel sergisini açtığını ve sergide 430 kitap sergilediklerini söyledi. Serginin büyük ilgi gördüğünü aktaran Karslı, çalışmalarının Kültür Bakanlığı "Yaşayan İnsan Hazinesi" kuruluna sunulduğunu ve 176 kişi arasından seçildiğini öğrenince çok heyecanlandığını dile getirdi.

Karslı, ödül sürecini ve duygularını "Sanatıma aşığım" ve "İnsana ömründe böyle bir ödül kaç kere nasip olur" sözleriyle özetledi; seçildiğini öğrendiğinde "ayaklarım yere basmıyordu" ifadelerini kullandı.

