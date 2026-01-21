Naim Babüroğlu Yunusemre'de Atatürk ve Cumhuriyet'i Anlattı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Yunusemre Belediyesi etkinliğinde MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda Atatürk’ün hayatı ve Cumhuriyet değerlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:20
Yunusemre Belediyesi Kültür Etkinliği'nde yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında Manisa eski Tugay Komutanı, Emekli Tuğgeneral ve yazar Naim Babüroğlu, kitapseverlerle bir araya gelerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve Cumhuriyet değerlerini anlattı.

Söyleşi ve imza programı MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve etkinliğe gösterilen ilgi oldukça yoğun oldu.

Programa katılanlar arasında CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Efe Yakkan ve Hakan Gürtunca, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manisa Şube Başkanı Hamza Kopal, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kale, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri yer aldı.

Söyleşi öncesi konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Bu devlet kolay kurulmadı. Bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak, çevremizdeki ateş çemberine rağmen hâlâ dimdik durabiliyorsak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Atatürk’ü sadece 10 Kasım’larda anmakla yetinmemeli; onu 365 gün anlayarak ve anlatarak, fikirlerini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu ise konuşmasında, "Cumhuriyet; eşitliktir, liyakattir, erdemdir ve her neslin sahip çıkması gereken büyük bir mirastır. Bu değerli söyleşi için kendisine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın hepinize sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuştuktan sonra kürsüye çıkan Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, "Atatürk ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Söyleşide Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, Atatürk’ün liderliği ve Cumhuriyet değerleri detaylı biçimde ele alındı.

Söyleşi sonunda Babüroğlu’na çiçek ve plaket takdim edilirken; programın ardından yazar kitaplarını imzaladı.

