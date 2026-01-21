Tuzla'da Yarıyıl Tatili Şenliği Çocuklara Renkli Başlangıç

Tuzla Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yarıyıl Tatili Şenliği, bu yıl da miniklere unutulmaz anlar yaşatmaya başladı. İlk etkinlik 20 Ocak'ta Şifa Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Palyaçolar, maskotlar, jonglörler, yüz boyama ve eğlenceli sahne gösterileriyle dolu program hem çocukları hem de ailelerini bir araya getirdi.

Şifa Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, çocuklara rengarenk bir dünya sundu. Palyaçoların komik şovları kahkahalara neden olurken, maskotların dansları ve jonglörlerin gösterileri miniklere büyülü anlar yaşattı. Yüz boyama alanında çocuklar sevdikleri kahramanlara dönüştü.

Etkinliğe katılımcılardan tam not

Ümit Yılmaz (Gebze): "Şifa Kültür Merkezi’ndeyiz. Ben Gebze’den geliyorum. Başkanımızın yaptığı faaliyetleri çok beğeniyoruz. Oradan buraya geliyoruz sürekli. Sahil sahnesi olsun, burası olsun, çok beğeniyoruz. Etkinlikleri sürekli takip ediyoruz, başkanımıza çok teşekkür ederim"

Besime Sönmez Uğurlu: "Belediyemizin yaptığı şenliğe her seferinde çok keyifle geliyoruz. Kızım Hilal’le hiç kaçırmıyoruz, buradayız. Etkinlikler çok güzel, sihirbazımız vardı. Ondan sonra yarışmalarımızı yaptık, şimdi başka bir yarışmamız var. Geldik ve çok eğleniyoruz. Çocukların enerjisi, gelişimi ve yeni şeyler öğrenmesi benim için çok değerli. Belediyemize teşekkür ediyoruz, memnunuz."

Gülay Andıç: "Şifa Kültür Merkezi’ndeyiz. Çocuklarımı getirdim; çok keyifli geçiyor, eğleniyorlar. Belediyemize bu yarıyıl şenliği için çok teşekkür ederiz. Çocuklar çok mutlu oldu."

Gülsüm Öztürk: "Güzel gidiyor. Sihirbaz gösterisi vardı, çok eğlenceliydi. Şimdi başka gösteriler var, gayet güzel gidiyor. Onlar eğleniyor, bu havada başka yerlere gidemiyoruz. Çocuklar için gerçekten güzel bir program."

Etkinlik Takvimi

22 Ocak Perşembe birinci seans: saat 12.00, ikinci seans: saat 14.00 — Tuzla Yaşam Aydınlı.

27 Ocak Salı saat 14.00 — Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi.

29 Ocak Perşembe saat 14.00 — Orhanlı Kültür Merkezi.

Tuzla Belediyesi, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve yarıyıl tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti.

Yarıyıl tatilinde Tuzla'da çocuk coşkusu