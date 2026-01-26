Çambaşı Yaylası'nda 21. Kış Festivali: Ordu'da Renkli Kış Coşkusu

Çambaşı Yaylası'nda 21. Kış Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, Geleneksel Çambaşı Yaylası Kış Festivali'nin 21. etabına ev sahipliği yaptı. Festival, yoğun katılımla iki gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Organizasyon ve Amaç

Yaz aylarında ilgi gören Ordu yaylaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı '3 ay değil 12 ay Ordu' girişimleriyle kış sezonunda da ziyaretçi çekiyor. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Etkinlik Programı

Festival, ilk olarak Çambaşı Yaylası Kayak Merkezi'nde başladı. İlk gün kayak yarışları ve off-road yarışları yapıldı; ikinci gün ise yayla merkezinde devam etti. Programda kar güreşleri, çeşitli spor müsabakaları ve kızak yarışları yer aldı.

Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve farklı sanatçıların sahne aldığı konserler, katılımcılara hoş anlar yaşattı.

İkramlar ve Katılımcı Memnuniyeti

Festival boyunca ziyaretçilere Ordu'nun yöresel lezzetlerinden karalahana çorbası, patates ve turşu ikram edildi. Etkinliklere katılan vatandaşlar düzenlemeden memnun kaldıklarını, doğa harikası Çambaşı Yaylası'nda unutulmaz bir gün geçirdiklerini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirttiler.

DÜZENLENEN FESTİVAL