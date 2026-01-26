Terme Yeni Cami restorasyonunda sona gelindi — Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Terme Yeni Cami'de restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi; yapı özgün dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:26
Samsun Büyükşehir Belediyesi kültürel mirası koruyarak yeniden hizmete hazırlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen restorasyon çalışmaları, Terme Yeni Cami'nde tamamlanma aşamasına geldi. Proje, yapının özgün kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Restorasyon kapsamında, geçmiş dönemlerde değiştirilen son cemaat yeri ve çatı örtüsü tamamen sökülerek özgün plan şemasına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Onarımlarda, yapının tarihî kesitlerine uygun ahşap malzemeler kullanıldı; böylece caminin tarihî dokusu ön plana çıkarıldı.

Çatı sökümleri ve sonradan eklenen yapıların kaldırılmasının ardından yapılan müdahalelerle yapı zemini ve kirişlemelerde güçlendirme sağlandı. Restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülürken, caminin tarihî bütünlüğüne zarar verilmemesine özen gösterildi.

Projenin bir diğer aşamasında, caminin çevresi yeniden düzenlendi. Caminin bulunduğu alanın etkin kullanımını sağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla sert zeminden yaya yolları yapıldı. Ayrıca, tescilli caminin tarihî kimliğine zarar vermeyecek ölçü ve konumda planlanan ilave yapı ile alanın işlevselliği artırıldı.

Restorasyon sürecinde caminin farklı bölümlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda bakım, onarım ve iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerle aslına uygun şekilde restore edilen Terme Yeni Cami, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılacak.

