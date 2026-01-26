Sivrihisar'a Kütüphane Otobüsü Hizmete Girdi

Konya Tuzlukçu ve Sivrihisar belediyelerinin protokolüyle kazandırılan kütüphane otobüsü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sivrihisar'da hizmete başladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:46
Konya Tuzlukçu Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye kazandırılan kütüphane otobüsü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa kitapla buluşma imkânı sunacak olan kütüphane otobüsü, Sivrihisar’ın farklı mahallelerinde hizmet vererek eğitime ve kültürel gelişime katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, 'Bu vesileyle Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa’yı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Eğitime değer katan bu anlamlı katkı ve iş birliği için kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

