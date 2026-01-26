Sivrihisar'a Kütüphane Otobüsü Hizmete Girdi

Konya Tuzlukçu Belediyesi ile Sivrihisar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye kazandırılan kütüphane otobüsü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır hale geldi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa kitapla buluşma imkânı sunacak olan kütüphane otobüsü, Sivrihisar’ın farklı mahallelerinde hizmet vererek eğitime ve kültürel gelişime katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, 'Bu vesileyle Tuzlukçu Belediye Başkanımız Nurettin Akbuğa’yı belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Eğitime değer katan bu anlamlı katkı ve iş birliği için kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

KONYA TUZLUKÇU BELEDİYESİ İLE SİVRİHİSAR BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA İLÇEYE KAZANDIRILAN KÜTÜPHANE OTOBÜSÜ, GEREKLİ HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN HİZMET VERMEYE HAZIR HALE GELDİ.