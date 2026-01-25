ASEV TSM Korosu, Şekip Ayhan Özışık Eserleriyle Sahne Aldı

ASEV TSM Korosu, Şekip Ayhan Özışık'ın 16 eserini 98 kişilik koro ve profesyonel ekip eşliğinde sundu; müzikseverler geceyi hep birlikte seslendirerek taçlandırdı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Türk Sanat Müziği’nin usta bestecilerinden Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerinin seslendirildiği kış konseriyle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Dr. Barış Doğan yönetimindeki 98 kişilik dev koro, profesyonel enstrüman ekibinin eşliğinde sahne aldı.

Konser, Özışık’ın Bahar Gelmiş Neyleyim adlı eseriyle başladı. Tek bölümde sunulan programda bestecinin 16 eseri yorumlandı ve konser O Beni Bir Bahar Akşamı Terkedip Gitti ile sona erdi.

Şarkı müzikseverlere bırakıldı

Gecenin en özel anlarından biri, Gönlümde Açmadan Solan Bir Gülsün sırasında yaşandı. Şef Barış Doğan, eserin programa dinleyicilerin seslendirmesi hayal edilerek dahil edildiğini belirtirken, şarkı salonu dolduran izleyicilere bırakıldı ve halk hep birlikte eseri seslendirdi.

'Sanat şehrimizi daha da güzelleştiriyor'

Konserin sonunda sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, koro şefi Barış Doğan’a teşekkür çiçeği takdim etti. Öztürk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerini başarıyla seslendiren koromuzu yürekten kutluyorum; bizlere çok değerli bir gece yaşattılar. Gördüğünüz gibi sanat, şehrimizi daha da güzelleştiriyor. Bu anlamlı akşam için Şefimiz Barış Doğan’a, koromuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca koromuzu yalnız bırakmayan siz değerli sanatseverlere de şükranlarımı sunuyor, sanat dolu nice güzel gecelerde buluşmayı diliyorum."

Konuşmanın ardından Mesut Öztürk ile Aliağa Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu konserin son şarkılarında koristlere eşlik etti. Şef Barış Doğan ise kış konserine katılan herkese teşekkür ederek, ekibin yaz konseri için çalışmalarına başladığını duyurdu.

