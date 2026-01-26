Kayaşehir Madrid FİTUR'da Tanıtıldı: Nevşehir Kapadokya'yı Dünya Vitrininde

Nevşehir, Madrid FİTUR'da Kayaşehir ve Kapadokya'yı tanıttı; Başkan Rasim Arı, uluslararası turizm profesyonelleriyle görüşmelerde bulunarak Kayaşehir'i dünya markası yapma hedefini vurguladı.

Nevşehir, Kapadokya'yı uluslararası arenada temsil etti

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir, dünyanın en prestijli turizm organizasyonlarından olan Madrid FİTUR Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen fuarda, Nevşehir Belediyesi tarafından turizmdeki nazar boncuğu olarak nitelendirilen Kayaşehir uluslararası vitrine çıkarıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’i en üst seviyede temsil ederek birçok ülkenin belediye başkanları ve turizm profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi, hem Kayaşehir’in hem de Kapadokya'nın tanıtımı için fuarda yer aldı. Başkan Arı, fuar kapsamında yerli ve yabancı turizm acenteleriyle temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Rasim Arı açıklamasında; "Kapadokya’yı ve yeni turizm destinasyonumuz Kayaşehir’i sadece yerli acentelere değil, dünyanın dört bir yanındaki turizm profesyonellerine tanıtmak için buradayız. İddia ediyorum ki Kayaşehir, çok kısa süre içerisinde dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olacak" dedi.

Nevşehir Belediyesi’nin tanıtım çalışmaları uluslararası turizm çevrelerinden yoğun ilgi görürken, Kayaşehir'in dünya turizminde güçlü bir marka hâline gelmesi hedefleniyor.

