Demirci'de Regaip Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Demirci'de Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi

Kandil coşkusu ilçe genelinde yaşandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Regaip Kandili, camilerde düzenlenen mevlid-i şerif programları ve edilen dualarla idrak edildi. Kandil gecesine ilçe genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programlar ve vaazlar

Demirci İlçe Müftülüğü koordinasyonunda Abdulhamit Han, Alaca, Söylemiş, Akıncılar, Beyazıt, Fatih ve Akarsu camilerinde mevlid-i şerif programları gerçekleştirildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Regaip Kandili'nin anlam ve önemine dair vaazlar verildi.

Dualar, temenniler ve ikramlar

Kandil gecesi vatandaşlar aileleriyle birlikte camilere akın etti. Yatsı namazı sonrası yapılan dualarda birlik ve beraberlik, sağlık, huzur ve bereket için temennilerde bulunuldu. Programların ardından camilerde cemaate çeşitli ikramlar yapıldı.

