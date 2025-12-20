Samsun'da Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 17'ye Ulaştı

Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda coğrafi işaretli ürün sayısı 17ye ulaştı. Kentte ayrıca 6 ürünün de coğrafi işaret başvuru süreci devam ediyor.

Toplantıda Hedefler ve İş Birliği Vurgusu

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yerel değerlerin korunması, tescilli ürün sayısının artırılması ve ekonomik katma değerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin, ürünlerin tanıtımı ve sürdürülebilirliği açısından önemi özellikle vurgulandı.

Tescil Sürecinin Başlangıcı ve Tescilli Ürünler

Valilikten yapılan açıklamada, coğrafi işaret sürecinin 2005 yılında Bafra Pidesi ile başladığı hatırlatıldı. 2025 itibarıyla tescilli ürünlerin listesi şu şekilde belirtildi: Samsun kaz tiridi, Samsun simidi, Bafra kaymaklı lokumu, Bafra nokulu, Bafra zembili, Çarşamba pidesi, Çarşamba keşkeği, Çarşamba kıvratması, Çarşamba sekiz köşe kasketi, yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı, Terme pidesi, Salıpazarı kestane balı, Yakakent mantısı, Vezirköprü semaveri, Vezirköprü susuz bezi ve Vezirköprü Tahtaköprü kilimi.

Katılımcılar

Toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Meclis hazır bulundu.

Yetkililer, coğrafi işaretlerin korunması, yeni tescillerin hızlandırılması ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

BAFRA NOKULU