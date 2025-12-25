Denizli'de esnaflardan Regaip Kandili hayrı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi esnafları, Regaip Kandili dolayısıyla bir araya gelerek vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramında bulundu.

Mahalle esnaflarının dayanışma içinde gerçekleştirdiği hayır etkinliği, özellikle öğrenciler ve çevre sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kandil gecesinin manevi atmosferine uygun şekilde düzenlenen organizasyonda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Esnaf temsilcilerinin açıklamaları

Cadde üzerinde terzi dükkanı bulunan Halis Bozkuş tüm Mimar Sinan Caddesi esnafına teşekkür ederek, "Mimar Sinan Caddesi esnafları olarak birleştik, Regaip Kandili sebebiyle hayır yapmak istedik. Cadde üzerinde tavuklu pilav, ayran ikramında bulunduk. Tüm cadde esnafına teşekkür ediyorum hepsi elini taşın altını koydu. Hayrımız bilhassa öğrencilere yönelik yapmaya çalıştık. Çok güzel bir şekilde de amacımızı ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür hayırların cadde esnafları ile gelenek haline getirilmek istendiğini belirten kuaför Murat Karakurt ise, " Kandil Gecesi’ne müteakip olan bu özel gününde yaptığımız hayrı özellikle öğrencilerimize denk getirmek istedik. Desteklerini esirgemeyen tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Mimar Sinan Caddesi esnafı gelenekselleştirmeyi arzu ediyoruz. Allah bu mübarek günde yapılan hayrımızı kabul etsin. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, mahalle dayanışmasının ve yerel esnaf inisiyatiflerinin örnek bir uygulaması olarak değerlendirildi.

