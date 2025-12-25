DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Denizli'de Esnaflardan Regaip Kandili Hayrı

Denizli Merkezefendi Mimar Sinan Caddesi esnafları, Regaip Kandili'nde tavuklu pilav ve ayran ikram ederek öğrencilere destek verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:08
Denizli'de Esnaflardan Regaip Kandili Hayrı

Denizli'de esnaflardan Regaip Kandili hayrı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi esnafları, Regaip Kandili dolayısıyla bir araya gelerek vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramında bulundu.

Mahalle esnaflarının dayanışma içinde gerçekleştirdiği hayır etkinliği, özellikle öğrenciler ve çevre sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kandil gecesinin manevi atmosferine uygun şekilde düzenlenen organizasyonda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Esnaf temsilcilerinin açıklamaları

Cadde üzerinde terzi dükkanı bulunan Halis Bozkuş tüm Mimar Sinan Caddesi esnafına teşekkür ederek, "Mimar Sinan Caddesi esnafları olarak birleştik, Regaip Kandili sebebiyle hayır yapmak istedik. Cadde üzerinde tavuklu pilav, ayran ikramında bulunduk. Tüm cadde esnafına teşekkür ediyorum hepsi elini taşın altını koydu. Hayrımız bilhassa öğrencilere yönelik yapmaya çalıştık. Çok güzel bir şekilde de amacımızı ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür hayırların cadde esnafları ile gelenek haline getirilmek istendiğini belirten kuaför Murat Karakurt ise, " Kandil Gecesi’ne müteakip olan bu özel gününde yaptığımız hayrı özellikle öğrencilerimize denk getirmek istedik. Desteklerini esirgemeyen tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Mimar Sinan Caddesi esnafı gelenekselleştirmeyi arzu ediyoruz. Allah bu mübarek günde yapılan hayrımızı kabul etsin. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, mahalle dayanışmasının ve yerel esnaf inisiyatiflerinin örnek bir uygulaması olarak değerlendirildi.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLI SIRAKAPILAR MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ ESNAFLARI...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLI SIRAKAPILAR MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ ESNAFLARI, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR ARAYA GELEREK VATANDAŞLARA TAVUKLU PİLAV VE AYRAN İKRAMINDA BULUNDU.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLI SIRAKAPILAR MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ ESNAFLARI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü: Empati Derneği Onurlandırıldı
2
Erenler'de 'Hikayeli Türküler' Konseri İlgi Çekti
3
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
4
Mehmet Nuri Ersoy Ankara'da Mesir Macunu Karımıyla 'Yaşayan Miras Okulu'nu Tanıttı
5
Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı
6
Tavşanlı’da Protokol ve Vatandaşlar Lokma Etkinliğinde Buluştu
7
Şeref Usta Kitap Geliri Çıraklara Bağışlanacak — Şeref Kazcıoğlu’nun Biyografisi Valiliğe Takdim Edildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı