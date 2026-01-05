DOLAR
Denizli Umre Kafilesi Medine'de İç Ziyaret Programını Tamamladı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla giden umre kafilesi, Medine'de hurma bahçeleri ve Gamame (Bulut) Mescidi'ni ziyaret ederek manevi dolu bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:53
Denizli Umre Kafilesi Medine'de İç Ziyaret Programını Tamamladı

Denizli Umre Kafilesi Medine'de İç Ziyaret Programını Tamamladı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara giden umre kafilesi, Medine'deki iç ziyaretlerini tamamladı. Kafile, Peygamber Efendimiz’in izlerini taşıyan mekânlarda dualarla dolu bir gün geçirerek hem bilgi hem de maneviyat açısından zenginleşti.

Sabah: Hurma Bahçeleri Ziyareti

Program, sabahın erken saatlerinde Medine çevresindeki hurma bahçeleri ziyareti ile başladı. Umreciler, Medine hurmalarının yetiştiği bahçelerde hem bilgilendirildi hem de bu toprakların İslam tarihi açısından taşıdığı önemi yakından hissetme fırsatı buldu.

Öğleden Sonra: Gamame (Bulut) Mescidi

Öğleden sonraki program, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Gamame Mescidi ile devam etti. Halk arasında Bulut Mescidi olarak da bilinen bu mübarek mekânın, Peygamber Efendimiz’in yağmur duası yaptığı ve bayram namazı kıldığı yer olması umreciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Gün Sonu ve Katılımcıların Duyguları

Denizlili umreciler, Medine’deki bu kapsamlı ve anlamlı ziyaretlerin ardından manevi huzur ve bilgiyle dolu bir günü geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Ziyaretler, katılımcıların inançlarına dair farkındalığını artırırken, kutsal topraklarda geçirilen zamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

