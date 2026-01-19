Denizlili Umreciler Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni Ziyaret Etti

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre grubu, rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı ziyaret programında İslam tarihinin dönüm noktalarından olan bölgelere uğradı.

Ziyaretin ayrıntıları

Kafileye, Kadın İrşat Görevlisi Sümeyye Sucuoğlu da eşlik etti. Grup ilk olarak Bedir Şehitliği'ni ziyaret ederek burada dualar etti ve umreciler tarafından yapılan hatimlerin duası gerçekleştirildi.

Ziyarette, umrecilere Bedir Savaşı'nın tarihi ve manevi önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Hicretin ikinci yılında, miladi 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı'nın, sayıca az olmalarına rağmen Müslümanların kazandığı ilk büyük zafer olduğu hatırlatıldı. Sadece 313 kişiden oluşan İslam ordusunun, kendilerinden üç kat fazla olan müşrik ordusuna karşı kazandığı bu zaferin iman, teslimiyet ve tevekkülün en büyük örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Melekler Tepesi ve manevi anlamı

Grup hocası Cihan Şahan, ziyaret sırasında Melekler Tepesi'nin Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ve Bedir Savaşı sırasında Allah'ın izniyle meleklerin Müslümanlara yardım ettiği yer olarak kabul edildiğini anlattı. Şahan, "Bedir, Müslümanların tarih sahnesinde kimlik kazandığı, hak ile batılın net bir şekilde ayrıldığı bir dönüm noktasıdır. Burada verilen mücadele, bugün bizlere imanımızı nasıl korumamız gerektiğini öğretiyor. Bu topraklarda atılan her adım, sahabenin fedakârlığını ve Allah’a olan teslimiyetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

İhram ve umre ibadeti

Bedir ziyareti sonrası kafile Cuhfe Mikat sınırına geçerek ihramlarını giydi. Umreciler burada niyet ederek umre ibadetlerini eda etmek üzere Mekke'ye hareket etti.

Ziyaret boyunca Sümeyye Sucuoğlu, özellikle kadın umrecilere rehberlik ederek Bedir Savaşı'nda yer alan sahabe hanımların fedakârlıkları ve İslam tarihindeki rolleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

