Denizlili Umreciler Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni Ziyaret Etti

Denizli İl Müftülüğü umre grubu, rehber Cihan Şahan eşliğinde Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni ziyaret edip Cuhfe Mikat'ta ihrama girerek umre ibadetini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:33
Denizlili Umreciler Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni Ziyaret Etti

Denizlili Umreciler Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni Ziyaret Etti

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre grubu, rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı ziyaret programında İslam tarihinin dönüm noktalarından olan bölgelere uğradı.

Ziyaretin ayrıntıları

Kafileye, Kadın İrşat Görevlisi Sümeyye Sucuoğlu da eşlik etti. Grup ilk olarak Bedir Şehitliği'ni ziyaret ederek burada dualar etti ve umreciler tarafından yapılan hatimlerin duası gerçekleştirildi.

Ziyarette, umrecilere Bedir Savaşı'nın tarihi ve manevi önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Hicretin ikinci yılında, miladi 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı'nın, sayıca az olmalarına rağmen Müslümanların kazandığı ilk büyük zafer olduğu hatırlatıldı. Sadece 313 kişiden oluşan İslam ordusunun, kendilerinden üç kat fazla olan müşrik ordusuna karşı kazandığı bu zaferin iman, teslimiyet ve tevekkülün en büyük örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Melekler Tepesi ve manevi anlamı

Grup hocası Cihan Şahan, ziyaret sırasında Melekler Tepesi'nin Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ve Bedir Savaşı sırasında Allah'ın izniyle meleklerin Müslümanlara yardım ettiği yer olarak kabul edildiğini anlattı. Şahan, "Bedir, Müslümanların tarih sahnesinde kimlik kazandığı, hak ile batılın net bir şekilde ayrıldığı bir dönüm noktasıdır. Burada verilen mücadele, bugün bizlere imanımızı nasıl korumamız gerektiğini öğretiyor. Bu topraklarda atılan her adım, sahabenin fedakârlığını ve Allah’a olan teslimiyetini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

İhram ve umre ibadeti

Bedir ziyareti sonrası kafile Cuhfe Mikat sınırına geçerek ihramlarını giydi. Umreciler burada niyet ederek umre ibadetlerini eda etmek üzere Mekke'ye hareket etti.

Ziyaret boyunca Sümeyye Sucuoğlu, özellikle kadın umrecilere rehberlik ederek Bedir Savaşı'nda yer alan sahabe hanımların fedakârlıkları ve İslam tarihindeki rolleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN...

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN YAPTIĞI UMRE GURUBU, İSLAM TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN BEDİR ŞEHİTLİĞİ VE MELEKLER TEPESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. ZİYARETİN ARDINDAN GURUP, CUHFE MİKAT SINIRINDA İHRAMA GİREREK UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRDİ.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıkaya'da 2 Bin Yıllık Roma Hamamında Masalsı Buhar Görüntüleri
2
Keçiören Belediyesi'nden Ücretsiz Sömestir Etkinliği: 'Keloğlan Sihirli Asa'
3
Güney'de Geleneksel Domuz Avı: Yaklaşık 120 Avcı Katıldı
4
Denizlili Umreciler Bedir Şehitliği ve Melekler Tepesi'ni Ziyaret Etti
5
Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün Umre İçin Mekke ve Medine'ye Gitti
6
10’uncu Bodrum Hamsi Festivali'nde 3 Ton Hamsi Dağıtıldı
7
Sakarya’da Genç Sahne Tiyatro Okulu’nda Eğitim Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları