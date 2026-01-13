Denizlili Umreciler Tenim'de Üçüncü Umrelerini İdrak Etti

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umreciler Tenim (Mescid-i Âişe) üzerinden üçüncü umrelerini gece geç saatlerde tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:02
Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla Mescid-i Âişe'den ihram alındı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre grubu, program kapsamında üçüncü umrelerini Tenim (Mescid-i Âişe) Umresi ile tamamladı. Manevi yönü güçlü bu ibadet, gece geç saatlerde eda edildi.

Grup, Mekke’ye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Tenim bölgesindeki Mescid-i Âişe'den ihram namazını kılarak Tenim Umresi’ni eda etti. Otellerinden otobüslerle Tenim’e hareket eden umreciler, Mescid-i Âişe’de ihram namazlarını kılıp niyetlerini aldıktan sonra Mekke’ye geçti.

Kâbe’de tavaf ve sa'y ibadetlerini yerine getiren grup, umrelerini gece geç saatlerde tamamladı. Yoğunluk ve yorgunluğa rağmen umrecilerin büyük bir huşû ve manevi coşku içinde ibadetlerini yerine getirdiği gözlendi.

Tenim Umresi, özellikle birden fazla umre yapmak isteyenler tarafından tercih edilirken, Mescid-i Âişe'nin taşıdığı tarihi ve manevi değer bu ibadeti daha da anlamlı kılıyor. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in eşi Hz. Âişe'nin umre için ihrama girdiği yer olması sebebiyle Tenim, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip bulunuyor.

Umre grubunun rehberliğini üstlenen grup hocası Cihan Şahan, Tenim Umresi’nin maneviyatına dikkat çekerek "Tenim, sadece Mekke’ye yakınlığıyla değil, taşıdığı hatıralarla da çok kıymetli bir mekân. Hz. Âişe validemizin burada ihrama girmiş olması, yapılan ibadeti gönüllerde daha derin bir anlamla buluşturuyor. Kardeşlerimizin bu mübarek yerde niyet alıp Kâbe’ye yönelmesi, umrenin ruhunu daha güçlü hissetmelerine vesile oldu. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin." Dedi.

Cihan Şahan ayrıca, organizasyon sürecinde sağlanan imkânlar ve koordinasyon için Diyanet İşleri Başkanlığına ve Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'ya teşekkür ederek, "Müftülüğümüzün titiz planlaması ve desteği sayesinde umrecilerimiz ibadetlerini huzur ve düzen içinde yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

